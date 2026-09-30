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    Svet

    Studenac v predstečajni postopek, zapirajo 170 trgovin

    Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo.
    Poslovni rezultati v letu 2025 niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja, pojasnjujejo v vodstvu. FOTO: Ivo Ravlic/Cropix 
    Galerija
    Poslovni rezultati v letu 2025 niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja, pojasnjujejo v vodstvu. FOTO: Ivo Ravlic/Cropix 
    R. I., STA
    30. 9. 2026 | 11:18
    3:18
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    Sodišče v Splitu je v torek izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka nad družbo Studenac, so sporočili iz trgovske družbe. Ta je že pred tem začela zapirati 170 od več kot 1400 trgovin. Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo.

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    Novi logistični in distribucijski center je največji infrastrukturni projekt Studenca

    »Odločitev sodišča je pomemben prvi korak k finančni in operativni stabilizaciji podjetja ter vzpostavlja strukturiran okvir za dosego vzdržnega dogovora z bankami, dobavitelji in drugimi upniki,« so sporočili iz družbe. Kot prednostne naloge so navedli stabilizacijo poslovanja in oskrbe, ponovno vzpostavitev stabilnih odnosov z dobavitelji in dogovor z upniki.

    Pritisk na likvidnost

    Vodstvo Studenca je na srečanju z novinarji pojasnilo, da je odločitev o vložitvi predloga za začetek predstečajnega postopka posledica kombinacije več dejavnikov, poroča hrvaški Poslovni dnevnik. Poslovni rezultati v letu 2025 niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja. To je povzročilo pritisk na likvidnost in povečanje obveznosti do dobaviteljev, uprava pa je v takšnih okoliščinah ocenila, da je predstečajni postopek najboljša pot do stabilizacije poslovanja in sklenitve vzdržnega dogovora z upniki.

    Družba ima okli 7000 zaposlenih FOTO: Nikola Vilić/Cropix 
    Družba ima okli 7000 zaposlenih FOTO: Nikola Vilić/Cropix 

    Kot je po poročanju Jutarnjega lista dejal predsjednik uprave Studenca Michal Senczuk, verjamejo, da obstajajo dobri razlogi, da Studenac gre skozi predstečajni postopek in začne preoblikovanje poslovanja. Studenac ima okoli 7000 zaposlenih, Senczuk zagotavlja, da poslovanje za zdaj poteka relativno normalno, vendar opozarja, da bi bodo težave sčasoma občutili tudi kupci.

    Štiristo zaposlenih prerazporedili

    Studenac je sicer že pred začetkom predstečajnega postopka začel izvajati načrt zaprtja 170 trgovin, ki naj bi bil del optimizacije prodajne mreže in ne neposredna posledica predstečajnega postopka. Po informacijah, ki jih navajajo mediji, je večina od njih že zaprta, okoli 400 zaposlenih pa so po navedbah podjetja prerazporedili na druga delovna mesta znotraj Studenca.

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    Slovenska trgovca krčita mrežo prodajaln, tuji jo širijo

    Glede na predlog za začetek predstečajnega postopka, ki ga je Studenac vložil pri sodišču in ga povzema Poslovni dnevnik, ima Studenac za več kot 286 milijonov evrov mednarodnega financiranja in še 108,5 milijona evrov različnih kreditnih aranžmajev pri domačih bankah.

    Konec septembra je imel 60,6 milijona evrov obveznosti do dobaviteljev in okoli deset milijonov evrov na računih. Podjetje navaja tudi nevarnost, da v dveh do štirih tednih ne bo več moglo redno poravnavati obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.

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