Študenti in dijaki za pravice, politiki za oblast

Francoska politična jesen je podobna večini prejšnjih, le še malo bolj vroča, saj je skrajno težko sestaviti primeren proračun za prihodnje leto, hkrati pa se bližajo predsedniške volitve, za katere zlasti na sredini in na levici ni jasnih perspektiv, skrajni desnici pa kaže več kot dobro. Dijaki in naposled tudi študenti se kot že tolikokrat doslej dvigajo v upor, policija jih kot običajno pretepa in zapira, politiki pa iščejo poti do zmage na volitvah prihodnje leto. Te bodo 18. aprila 2027, predvideni drugi krog pa 2. maja. Dijaški in študentski nemiri so tokrat tako zelo zaostreni, da lahko prav hitro prerastejo v širše socialne nemire, tudi splošna stavka z vsemi posledicami takih dejanj ni več izključena. Mladi so se izražanja svojih zahtev po boljših možnostih za učenje oziroma za ...