Ostrostrelci na strehah univerz

Protestni val študentov, ki niso več mogli križem rok spremljati pobojev v Palestini, se je začel 17. aprila s šotorjenjem pred kampusom Univerze Columbia v New Yorku. Množične aretacije in policijsko nasilje nad protestniki so imeli nasprotni učinek od želenega. V izraz solidarnosti tako s Palestinci kot s kolegi, ki so zaradi pozivov k miru tarče udarcev, so se mobilizirali študentje po vsem svetu. Val protestov še najbolj spominja na globalno vrenje konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Študenti od ZDA do Indije in od Južne Koreje do Irske od svojih izobraževalnih institucij in vlad zahtevajo, naj uporabijo svoj vpliv za pritisk na Izrael, naj nemudoma konča morijo v Gazi, ter prenehajo z investicijami in drugo podporo Izraelu, dokler ta ne konča ilegalne okupacije Palestine.

Kakor pred dobrimi petdesetimi leti in tudi pred nekaj več kot desetletjem, ob vzniku gibanja Okupirajmo Wall Street, so se slovenski študenti odzvali na globalno vrenje. Zasedbama ljubljanske filozofske fakultete v letih 1971 in 2011 je prejšnji teden sledila zasedba fakultete za družbene vede (FDV). Študenti v okupirani veliki predavalnici že od srede zahtevajo, naj fakulteta in Univerza v Ljubljani obsodita genocid v Gazi. Solidarnosti ne izražajo le s kolegi iz okupirane Palestine, kjer je bilo v izraelskih napadih v zadnjih mesecih ubitih že najmanj 550 študentov in več kot sto univerzitetnih profesorjev, univerze v Gazi pa so bile popolnoma uničene, temveč tudi s kolegi iz demokratičnega Zahoda, ki so od Amsterdama do Los Angelesa deležni solzivca, udarcev z gumijevkami in aretacij.

Pa vendar študentsko gibanje že žanje prve uspehe v Španiji, na Norveškem, Irskem in celo v ZDA se vse več izobraževalnih ustanov odloča za prekinitev sodelovanja z Izraelom in umik investicij iz podjetij, povezanih z vojno in okupacijo Palestine.