Študentske demonstracije tudi na Dunaju

Več tisoč študentov se je danes na Dunaju udeležilo protestnega shoda, na katerem so protestirali proti novemu proračunu za visoko šolstvo in zahtevali znatno povečanje sredstev za univerze. Vlada je njihove pozive doslej zavračala. Pri Avstrijski študentski zvezi (ÖH), ki je pozvala k protestom, so posvarili pred poslabšanjem razmer v šolstvu.

Protestnega shoda pred glavno stavbo Tehniške univerze na Dunaju (TU Wien) se je danes popoldne poleg študentov in zaposlenih na dunajskih univerzah udeležilo tudi več sto udeležencev iz drugih avstrijskih zveznih dežel, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Razlog za današnje demonstracije so načrtovana proračunska sredstva za univerze v obdobju 2028-2030. V skladu z odločitvijo vlade bo 23 javnih univerz namesto okoli 18 milijard evrov, potrebnih za ohranitev trenutnega obsega delovanja, prejelo okoli 16 milijard evrov.

Pri Avstrijski študentski zvezi opozarjajo, da omenjeni znesek ne zadostuje za kritje finančnih potreb javnih univerz, pri čemer svarijo pred varčevalnimi ukrepi na račun študentov. Hkrati opozarjajo na poslabšanje ponudbe študijskih programov, storitev podpore študentom in delovnih pogojev.

Rektorji univerz pa so se na načrtovani proračun po poročanju APA odzvali z napovedjo ukinitve vsakega desetega delovnega mesta ter opozorili na krčenje obsega poučevanja, raziskovalnega dela in zdravstvene oskrbe v univerzitetnih bolnišnicah.

Poudarili so še, da bi to najbolj prizadelo raziskovalce in sodelavce na začetku kariere, med katerimi jih ima veliko sklenjene pogodbe le za določen čas.