Študija iz ZDA: Kako odstrel volkov vpliva na napade na živino

Lov na volkove ima le minimalen vpliv na zaščito živine, ugotavlja nova študija Univerze v Michiganu, ki je preučevala vplive legalizacije lova na škodo, ki so jo volkovi povzročili živinorejcem na zahodu ZDA.

Raziskava, objavljena v reviji Science Advances, je primerjala podatke v zveznih državah Montana in Idaho, kjer so legalizirali lov na volkove ter podatke iz Oregona in Washingtona, kjer so volkovi zaščiteni. »Lov ne odstranjuje negativnih vplivov, povezanih z volkovi. Ima nekaj vpliva na stopnjo izgub živine, vendar ta učinek ni posebej konsistenten, razširjen ali močan,« je soavtor študije Neil Carter dejal za University of Michigan News.

Monatana in Idaho sta v upanju, da bo zmanjšanje števila volkov znižalo število uplenjene živine, z lovom na volkove začeli 2009. Vendar podatki kažejo, da manj volkov ne pomeni avtomatično tudi manj napadov na živino, poroča Guardian.

Znanstveniki so ugotovili, da je odvzem enega volka iz narave statistično gledano pred volkovi rešil le sedem odstotkov krave. Da bi pred napadi rešili eno samo kravo, bi morali, statistično gledano, ubiti 14 volkov.

V Montani trenutno živi okoli 1100 volkov, zgolj v lanskem letu so jih lovci ubili 297, v tem času pa so volkovi uplenili 62 glav živine.