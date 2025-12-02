  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Od Sveta igrač do vojne v Gazi: studio Pixar pomaga razvijati vojaške drone

    Programsko opremo, ki je igrala ključno vlogo pri uspehu animiranih filmov, kot sta Svet igrač in Reševanje malega Nema, uporabljajo tudi v ameriških dronih.
    Ameriški dron MQ-9 Reaper na letališču v Portoriku. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    Ameriški dron MQ-9 Reaper na letališču v Portoriku. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    Ma. J.
    2. 12. 2025 | 17:44
    2. 12. 2025 | 18:49
    6:38
    Ameriški studio Pixar naj bi bil neposredno povezan z vojaškimi droni, ki jih med drugim uporabljajo v Gazi in Ukrajini. Ena izmed ključnih tehnologij, ki so jo pri filmskem podjetju uporabili za produkcijo animiranih filmov, kot sta Svet igrač in Reševanje malega Nema, se uporablja tudi za izboljšanje natančnosti dronov pri prepoznavanju tarče, poroča časnik El País.

    image_alt
    Napad v turški ekonomski coni: pomorski droni uničili tankerja, Rusija molči

    Gre za programsko opremo za tridimenzionalno upodabljanje, ki so jo pri Pixarju začeli razvijati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, danes pa je programska oprema v lasti podjetja Disney. Filmska podjetja jo uporabljajo za ustvarjanje bolj realističnih animacij, v vojski pa z njo pomagajo programirati drone in izboljšati njihovo razumevanje prostora, v katerem se nahajajo in iščejo tarče.

    Pri Pixarju so leta 1995 producirali prvi v celoti računalniško animirani film Svet igrač, ki je izšel v distribuciji podjetja Walt Disney Pictures. Film se je zapisal v zgodovino zaradi izjemne kakovosti slike in animacije, ki do takrat še ni obstajala. Film del uspeha dolguje programski opremi RenderMan. Program, ki ga je razvila Pixarjeva ekipa, je prvi omogočil realistično tridimenzionalno upodabljanje, predvsem s pomočjo upodobitve različnih tekstur in osvetlitev. Liki v Svetu igrač so se zaradi nove tehnologije gibali naravno, ustvarjalci pa so tako poligonalne oblike pustili v preteklosti.

    RenderMan je na Univerzi v Utahu v sedemdesetih letih zasnoval eden izmed ustanoviteljev Pixarja Ed Catmull. Med  doktorskim študijem se je ukvarjal predvsem s težavami v računalniškem upodabljanju. Catmull je leta 2008 prejel nagrado oskar za prispevke k animaciji, leta 2019 pa Turingovo nagrado za »ključne prispevke k 3D grafiki in za revolucionaren vpliv omenjenih tehnologij na film in druge panoge«.

    Ed Catmull se je z računalniškim tridimenzionalnim upodabljanjem ukvarjal v doktorski disertaciji. FOTO: Peter Drucker Forum
    Ed Catmull se je z računalniškim tridimenzionalnim upodabljanjem ukvarjal v doktorski disertaciji. FOTO: Peter Drucker Forum

    Raziskovanje Catmulla in njegovih sodelavcev je financirala ameriška Agencija za napredne obrambne analize (DARPA). Enega izmed ključnih sodelavcev, vietnamskega znanstvenika Bùi Tường Phonga, je v ZDA pripeljala prav DARPA, zatrjuje izredni profesor računalništva na Yalu in nekdanji uslužbenec Pixarja Theodore Kim.

    Phong je razvil algoritme za senčenje in osvetljevanje, ki jih že pol stoletja uporabljajo v računalniško animiranih filmih in tridimenzionalnih videoigrah. »Bùi Tườngovi algoritmi so izjemni pri upodabljanju plastike in prav to je eden izmed razlogov zakaj je bil prvi v celoti računalniško animirani film o igračah,« je Kim zapisal v reviji Time.

    Zakaj so v Pentagonu podprli projekt animacije filmov

    Phongovo tehnologijo so v osemdesetih letih uporabili v ameriški vojski, in sicer pri simulacijah leta z bojnimi letali F-16. Napredni sistemi za računalniško upodabljanje, kot je RenderMan, temeljijo na Phongovem delu in so danes ključni za uspeh vojaških dronov. Pri časniku El País so o povezavi vprašali Pixar, kjer zadeve niso želeli komentirati.

    Truingova nagrada se imenuje po britanskem znanstveniku Alanu Turingu in velja za najprestižnejšo nagrado v računalništvu. FOTO: Wikipedia
    Truingova nagrada se imenuje po britanskem znanstveniku Alanu Turingu in velja za najprestižnejšo nagrado v računalništvu. FOTO: Wikipedia
    Ko so Catmullu podelili Turingovo nagrado, niso natančno dejali, na kaj se nanašajo »druge panoge«, kjer je bil vpliv znanstvenikove tehnologije ključen. Gre za vojaško industrijo, natančneje za vojaške drone, ki za uspešno izsleditev tarče potrebujejo tridimenzionalno podobo okolja. Ker droni nimajo oči, se za iskanje tarče zanašajo na virtualen svet, ki ga morajo programerji ustvariti z izjemno natančnostjo. Najtežji del procesa je ustvarjanje podobe ljudi in predmetov, ki se premikajo – dron mora namreč razlikovati med navadnim avtomobilom in tankom ter med vojakom, otrokom in psom.

    RanderMan dronom omogoča tridimenzionalni zemljevid, ki ga uporabljajo za prostorsko referenco. »Te naprave potrebujejo zelo plastičen pogled na prostor, da lahko razlikujejo med mostom, osebo in drevesom. Tak model je zelo težko ustvariti,« je dejala Lorena Jaume-Palasí, strokovnjakinja za etiko in filozofijo prava v tehnologiji in svetovalka Evropskemu parlamentu za zadeve umetne inteligence.

    Pixarjev 3D program ustvarili z vojaškim namenom

    Nekdanji ameriški predsednik Dwight D. Eisenhower je v času hladne vojne osnoval termin vojaško-industrijski kompleks, s katerim je med drugim poimenoval povezavo med vojaško industrijo in političnimi odločitvami vlade. Eisenhower je prav tako ustanovil agencijo DARPA, ki je bila ključna za Pixarjev uspeh. Po razpadu Sovjetske zveze so v ZDA vojaško raziskovanje usmerili ne le v nacionalno obrambo, temveč tudi v korist komercialnega sektorja. S tem naj bi nastal nov, vojaško-industrijski-zabavni kompleks, pravi Tim Lenoir iz Univerze Standford.

    »Obstaja neposredna povezava med Svetom igrač in droni, ki identificirajo in streljajo otroke v Gazi,« je dejala Samantha Youssef, režiserka animacijskih filmov in videoiger za Walt Disney Animation, Filmax in Ubisoft. Kanadska ustvarjalka meni, da številne računalniško animirane produkcije – tudi tiste, pri katerih je sodelovala sama –, namerno ali nenamerno razvijajo robotiko, ki je ovita v umetniške plasti.

    image_alt
    Izrael si je med »prekinitvijo ognja« prilastil 58 odstotkov ozemlja Gaze

    »Vsi napredki v naši tehnologiji služijo izboljšanju predstave [gibanja in okolja],« je dejala Youssefova in poudarila, da so pri Pixarju RenderMan ustvarili s prikrito vojaško namero. »Takšno tehnologijo je bilo potrebno razviti zato, da procesorji razumejo globino in gibanje v virtualnem prostoru,« je pojasnila.

    Poročila Združenih narodov in zdravnikov iz Gaze potrjujejo, da je na območju enklave zaradi streljanja dronov umrlo več otrok. Po nekaterih poročanjih so zdravniki oskrbeli več kot sto mladoletnikov z ranami, ki ustrezajo izstrelkom iz velike razdalje in ne morejo biti del »postranske škode«. Glede na forenzične analize se rane ujemajo s tistimi, ki jih lahko povzročijo ostrostrelski droni, navaja El País.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kijev zavrača slabe novice s fronte

    V Moskvi trdijo, da so zavzeli Pokrovsk – Napadalci so v zadnjem času dosegli največ uspehov v Zaporožju.
    Boris Čibej 2. 12. 2025 | 18:26
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Lena Repinc najbolje doslej: Zdaj bi si morda premislila

    Na uvodni posamični tekmi sezone svetovnega pokala v biatlonu lep dosežek Bohinjke. Med dobitnicami točk tudi Polona Klemenčič.
    2. 12. 2025 | 18:20
    Preberite več
