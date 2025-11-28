Evropski poslanci si niso upali pritisniti na Združene arabske emirate

Evropski parlament je v četrtek v Strasbourgu sprejel resolucijo, s katero je vojskujoče se strani pozval k prekinitvi spopadov. V resoluciji zaradi intenzivnega lobiranja uradnega Abu Dabija v Bruslju in Strasbourgu ni omenjena (pomembna) vloga Združenih arabskih emiratov v eni od najbolj grozljivih vojn našega časa.

Proti izpostavitvi vloge ZAE so bili poslanci Evropske ljudske stranke (EPP) in skrajno desnih strank, pred glasovanjem je bila v evropskem parlamentu (resolucijo, ki je vsebovala kritiko ZAE, so pripravili evropski poslanci iz skupin Socialistov, Renew in Zelenih) prisotna tudi državna ministrica Lana Nusseibeh, ki je očitno uspešno izpeljala projekt lobiranja. Vojna v Sudanu – vključno z genocidom v Darfurju – se medtem nemoteno nadaljuje.

»Ta grozodejstva so se zgodila tudi zaradi podpore ZAE Hitrim podpornim enotam (RSF). Nadaljevanje podpore ZAE Hitrim podpornim enotam poganja krog neizprosnega nasilja proti civilnemu prebivalstvu v Sudanu,« je v novem poročilu organizacije Amnesty International, v katerem so zbrana pričevanja tistih, ki so preživeli množične poboje v mestu El Fašer v Severnem Darfurju, zapisala generalna sekretarka organizacije Agnès Callamard.