Sudance so prepustili morilcem v uniformah

Nedeljska velika evakuacija diplomatov in tujih državljanov iz Kartuma je bila uspešna le tehnično. Umik ljudi, ki bi morali ostati v državi na robu nove velike vojne in narediti vse, da bi ustavili sovražnosti, je namreč za Sudance katastrofalna novica. Mednarodna skupnost jih je namreč – še zdaleč ne prvič – pustila na cedilu. Posledice so bile samoumevne: spopadi so se takoj zaostrili.

Spopadi med vladno vojsko, ki jo skupaj z državo vodi Abdel Fatah al Burhan, ter Hitrimi podpornimi enotami (RSF), ki jim poveljuje Mohamed Hamdan Dagalo - Hemeti, od leta 2021 in skupnega vojaškega udara njegov namestnik ter ustanovitelj in dolgoletni voditelj džandžavidov, genocidne milice iz Darfurja, so včeraj potekali po vsem Kartumu.

Nad mestom so se vili oblaki gostega črnega dima. Topovski izstrelki so pristajali na civilnih objektih. Medtem ko se je večina prebivalcev sudanske prestolnice zadrževala v zaprtih prostorih, so oborožene tolpe ropale trgovine, bencinske črpalke in domove.