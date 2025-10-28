Sudanska vojska je afriško domorodno prebivalstvo izročila morilcem

V nadaljevanju preberite:

Hitre podpore enote (RSF), zločinska milica, ki jo podpirajo Združeni arabski emirati, je v nedeljo po osemnajstih mesecih brutalnega obleganja zasedla El Fašer, glavno mesto Severnega Darfurja in še zadnje večje mesto v celotnem Darfurja na zahodu Sudana, ki še ni bilo pod njihovim nadzorom. V mestu, sudanski Gazi, kjer že dolgo vlada huda lakota, se nahaja še okoli 250.000 ljudi. Milica, ki je nastala iz džandžavidov, izvajalcev genocida med leti 2003 in 2006, v mestu množično izvaja izvensodne poboje.

El Fašer je bil še zadnje mesto v Darfurju, kjer so bile prisotne sudanske vladne sile. A te so mesto že pred časom zapustile in prebivalce prepustile grozljivi usodi. Zadnjih nekaj mesecev so mesto dejansko branili le še prebivalci sami.

General Abdel Fatah al Burhan, ki vodi tako sudansko vojsko kot politične oblasti v Kartumu, kjer je vladnim silam po dolgotrajnih spopadih s Hitrimi podpornimi enotami marca uspelo ponovno prevzeti nadzor, je strahopeten umik sudanske vojske iz opustošenega mesta označil za »taktično potezo«. Burhan je dodal, da je bila odločitev za umik sprejeta kot »odziv na sistematično uničevanje mesta in pobijanje civilistov«. Pri tem je izjemno umazano vlogo odigrala tudi sudanska vojska, (so)avtorica genocida v letih 2003-2006.