Suga v parlamentu potrjen za novega premiera

Preberite še: Zdaj pa še malo suganomike

Po poročanju japonskih medijev naj bi Suga obdržal številne ministre iz Abejeve vlade. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Japonski parlament je danes izvolil 71-letnegaza novega japonskega premiera. Suga, dolgoletni generalni sekretar vlade, bo po napovedih nadaljeval politiko svojega predhodnika, ministrski kabinet pa naj bi predstavil še danes.71-letnega Sugo je parlament potrdil s prepričljivo večino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podprlo ga je 314 od skupaj 462 poslancev spodnjega doma. Po razglasitvi rezultatov se je Suga globoko priklonil, vendar izida glasovanja ni komentiral.»Glede na rezultate se je parlament odločil, da bo Jošihide Suga premier,« je po glasovanju dejal predsednik spodnjega doma parlamenta, poroča AFP.Po poročanju japonskih medijev naj bi Suga obdržal številne ministre iz Abejeve vlade. Med prednostnimi nalogami je napovedal boj proti širjenju koronavirusa in zagon japonskega gospodarstva po pandemiji covida-19. Obljubil je, da bo nadaljeval ključne programe politike svojega predhodnika.Suga je na položaju premierja nasledil Šinza Abeja, ki je po skoraj osmih letih konec avgusta odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Suga je bil v vseh teh letih Abejeva desna roka. Bil je sekretar vlade in vladni tiskovni predstavnik.Za Abejevega naslednika ga je vladajoča japonska liberalno-demokratska stranka potrdila v ponedeljek. Abe je konec avgusta sporočil, da po sedmih letih in osmih mesecih na čelu vlade odstopa zaradi zdravstvenih težav.