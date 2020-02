Sum na koronavirus znova zasidral križarko

Križarka MSC Meraviglia je pristala na mehiškem otoku Conzumel, potem ko so jo zavrnili na Jamajki in Kajmanskih otokih. FOTO: Reuters

Zaradi suma na prisotnost koronavirusa je pozornost znova pritegnila ladja za križarjenje. V pristanišču na mehiškem otoku Cozumel je obtičala križarka MSC Meraviglia, na kateri je približno 6000 ljudi. Po navedbah spletnega portala MMC sta na njej tudi dva slovenska državljana. Na odgovore ministrstva za zunanje zadeve na Delu še čakamo.Na križarki so testirali potnike in osebje. Za testiranje so se odločili, ko je imel eden od članov posadke simptome, podobne gripi. Sprva so ladjo zavrnili na Jamajki in Kajmanskih otokih, guverner mehiške zvezne države Quintana Roopa jim je dovolil zasidranje na otoku Conzumel. Potnikom in članom posadke se ni dovoljeno izkrcati, dokler ne bodo testiranja potrdila, da na ladji ni koronavirusa covid-19, ki je po svetu zahteval več kot 2800 življenj, z njim pa se je okužilo več kot 80.000 ljudi.Mehiški predsednikje dejanje guvernerja podprl in dejal, da je treba skrbeti za zdravstveno varnost ljudi. Hkrati je zagotovil, da Mehika ne bo podlegla histeriji glede koronavirusa. »Ne moremo zapreti naših pristanišč ali letališč,« je dejal predsednik.Koronavirus, ki so ga doslej potrdili v približno petdesetih državah, se je v Latinski Ameriki najprej pojavil v Braziliji.