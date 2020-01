FOTO:Sumi o pravih vzrokih nesreče naraščajo

Sumi o pravih vzrokih nesreče naraščajo

Iran: tehnična napaka

Teroristi ali ruski »Tor«?

Ameriški uradniki po poročanju zahodnih medijev verjamejo, da je Iran pomotoma sestrelil ukrajinsko potniško letalo, ki je v torek strmoglavilo v bližini teheranskega letališča. Za stmoglavljenje letala, v katerem je umrlo vseh 176 potnikov in članov posadke, naj bi bila kriva eksplozija rakete.Kot navaja CBS News, ki se sklicuje na obveščevalne vire, so ameriški sateliti malo pred strmoglavljenjem zaznali izstrelitvi dveh raket in tudi trenutek, ko je ena izmed njiju zadela letalo. Če se informacije v prihodnjih urah in dneh izkažejo za točne, utegnejo dodati novo zaskrbljujočo dimenzijo zgodbi o zaostrovanju odnosov med ZDA in Iranom.»Za Ukrajino je nedvomno prvenstveno to, da ugotovimo vzroke za nesrečo. Obvezno bomo spoznali resnico,« je ukrajinski predsednikpovedal v videoposnetku na svojem facebooku, v katerem je izrekel sožalje sorodnikom in bližnjim 176 žrtvam katastrofe ukrajinskega potniškega letala v Iranu.Čeprav sta bila v boeingu 737-800, ki je v torek strmoglavilo takoj po vzletu s teheranskega letališča, poleg devetih članov posadke le še dva ukrajinska državljana, je bil danes v Ukrajini po ukazu Zelenskega dan žalovanja. Kanada je bila država, ki je doživela pravi »šok in žalost«, kakor je izjavil kanadski premier, saj je bilo med žrtvami kar 63 državljanov Kanade. Njihov zunanji minister Francois-Philippe Champagne je sporočil, da je že bil v stiku z ukrajinskimi oblasti, te pa so v Teheran že poslale svojo preiskovalno moštvo: 45 predstavnikov iz 12 ministrstev in uradov.Kakor je novinarjem razkril sekretar sveta za nacionalno varnost Aleksej Danilov, bodo preiskovalci, ki so se kalili v iskanju vzrokov za sestrelitev malezijskega potniškega letala nad Ukrajino julija 2014, preučevali štiri različne možne vzroke za katastrofo: sestrelitev z raketo, trk z drugim letečim objektom, eksplozija motorja zaradi tehničnih razlogov in eksplozija v letalu zaradi terorističnega napada.V Iranu, kjer so že takoj po nesreči zavrnili možnost, da bi letalo sestrelila kaka od raket, s katerimi so prej napadli vojaška oporišča v sosednjem Iraku, so že »odprli« črni skrinjici, ki sta bila menda poškodovani, a še vedno dovolj celi, da so objavili svojo različico dogodka. Po ugotovitvah iranskih letalskih strokovnjakov je takoj po vzletu prišlo do tehničnih težav, piloti so zato obrnili letalo nazaj proti letališču, a se je letalo vžgalo že v zraku. O vsem tem posadka ni obveščala nadzornih služb na zemlji.Prav to pa je eden, a ne edini od razlogov, da vsaj v Ukrajini ne zaupajo ugotovitvam iranskih oblasti. Ukrajinski strokovnjak za letalstvose je čudil, ker »super profesionalna« posadka ni vzpostavila zveze z nadzornim stolpom, če je res imela težave. Zato je po njegovem prepričanju prišlo do eksplozije v samem letalu.Za uradne ukrajinske preiskovalce se zdi, da se bolj nagibajo k različici, da je letalo uničila raketa. Tako je bilo razumeti besede Danilova, ki je medijem povedal, da bodo ukrajinski strokovnjaki na licu mesta iskali zlasti ostanke izstrelkov »Tor« ruske proizvodnje, ki jih uporablja iranska vojska. Sekretar sveta za nacionalno varnost je dodal, da so začeli ta možni vzrok za tragedijo preučevati, ko so se na spletu pojavile fotografije na zemlji ležečih ostankov, ki so bili zelo podobni delom te oborožitve, ki so jo leta 1986 začele uporabljati sovjetske oborožene sile.Podobno so po poročanju zahodnih medijev vzrok strmoglavljanja intepretirali tudi ameriški in iraški obveščevalci.