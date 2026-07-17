Sumljive smrti, zaradi katerih je Mehiki prekipelo

Trumpovi preganjalci vseh, ki spominjajo na indijansko raso ali se neukim specialcem za boj proti prišlekom zdijo mestici ali mulati, se spoprijemajo z obtožbami, da so v republikančevem drugem mandatu ubili že sedemnajst mehiških državljanov, ki so na severu znani kot zanesljivi in marljivi delavci. Navsezgodaj zjutraj so v torek ustavili gradbinca Lorenza Salgada Araúja, ki se je peljal na delo. Ubili so ga, za medije pa ponavljali staro zgodbo, da jih je napadel, zato so se branili. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum tokrat ni molčala. Mehiko je pretresla smrt dvainpetdesetletnega Lorenza Salgada v Teksasu. Zvezna služba ICE se je zapletla že v vrsto sporov in tožb. Poleg kazenskih ovadb je Mehika napovedala tudi civilne tožbe. Dvainpetdesetletni Lorenzo Salgado je živel v Teksasu ...