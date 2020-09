Sunzi 21. stoletja: sovražnika premagaj z virusom

Odnosi med državama z največ prebivalci na svetu niso dobri. Pa ne zato, ker bi si Kitajska ali Indija želela vojno. Veliko večji problem je, da ne vesta, kako ohraniti mir.Napetost med sosedama pravzaprav traja od junija, ko je bilo v spopadih med njunimi vojaškimi enotami, stacioniranimi ob sporni meji v himalajskem predelu Ladak, ubitih najmanj 20 indijskih vojakov. Po trditvah indijskih virov je utrpela izgube tudi kitajska stran, a vodstvo v Pekingu tega ni hotelo komentirati.Na srečo so pripadniki obeh najmočnejših azijskih vojsk uporabljali kamne in palice, tako da se je število ubitih ustavilo pri deseticah. Glede na to, da ...