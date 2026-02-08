Super bowl: Desnica protestira Bad Bunnyju s Kid Rockom

Američani se že vneto pripravljajo na Super Bowl, vsakoletni športni spektakel. Nocoj se bosta na finalu ameriške lige NFL pomerila Seattle Seahawks in New England Patriots. Druga bitka pa poteka na polju glasbenih ustvarjalcev.

Na slavnem tradicionalnem koncertu med polčasom bo nastopal latino rap izvajalec Bad Bunny, ki ravno prejel nagrado Grammy za album leta. To je prvič, da je nagrado dobil album, ki je v celoti v španščini. V svojem zahvalnem govoru je bil portoriški glasbenik precej kritičen do Ameriške zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE).

V ZDA bo tekmo predvajala mreža NBC, ki bo za 30-sekundne oglase med tekmo računala po 5,9 milijona evrov, toliko kot je lani računala mreža Fox. V Sloveniji bo tekmo prenašala Arena Sport.

Nastop latino izvajalca na glavnem ameriškem spektaklu je razjezil ameriško desnico, ki je razglasila, da bo vodila svoj proti program nastopu na polčasu. Konzervativna organizacija Turning Point USA bo iz protesta istočasno priredila koncert s Kid Rockom.