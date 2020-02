FOTO:Supercene za reklame na Superbowlu

Superbowl je ameriški dogodek leta

Prenose spremlja več kot sto milijonov ljudi

Cene televizijskih reklam so poletele v nebo

Prva tekma za superbowl je bila odigrana 15. januarja 1967. Takrat je polminutna reklama v televizijskem prenosu oglaševalce stala od 37.000 do 42.500 ameriških dolarjev.

Ljubitelji ameriškega nogometa vsako leto na začetku leta doživijo vrhunec navijaške evforije s finalno tekmo med prvaki dveh ameriških nogometnih konferenc lige NFL, poimenovano superbowl. Tokratni zaključek lanske sezone ameriškega nogometa je bil včeraj in znova je v skladu s svojim poimenovanjem podiral superrekorde. Prvi je bil ta, da je ekipi Kansas City Chiefs lovoriko prvaka uspelo osvojiti po več kot petdesetih letih. A to glede superrekordov superbowla še zdaleč ni vse.Superbowl namreč že dolgo ni več zgolj vsakoletna finalna tekma dveh ameriških konferenc lige NFL, ampak je s svojim spremljevalnim programom, nabitim z nacionalnimi čustvi, s koncerti aktualnih glasbenih zvezd svetovnega formata med polčasom – tokrat sta obiskovalce na stadionu in gledalce pred ekrani slabe četrt ure zabavaliin– in z ogromno gledanostjo prenosa postala ameriški in deloma tudi svetovni dogodek leta.Televizijske prenose superbowla si vedno ogleda krepko čez sto milijonov gledalcev. Statistike kažejo, da je dan prenosa supebowla v ZDA po porabi hrane drugi najmočnejši dan v letu takoj za zahvalnim dnem. Američani si torej na ta dan obložijo mize in prižgejo televizorje.Gledanost superbowla sicer nekoliko upada, saj je, kot pišeta CNBC in spletna stran RadioTimes.com, s približno 114,4 milijona leta 2015 lani upadla na 103 milijone, a še vedno so to številke, ob katerih se tržnikom v velikih svetovnih korporacijah zasvetijo oči. Seveda pa se oči zasvetijo tudi tržnikom televizijske mreže, ki ji od nacionalne nogometne zveze za določeno leto uspe dobiti pravice televizijskega prenosa. Letos je ta veledogodek prenašala mreža FOX TV, ki je za pravice plačala okrog 1,3 milijarde evrov, precej vloženega denarja pa je dobila nazaj že z objavljanjem reklam med prenosom. Imeti svojo reklamo med prenosom superbowla je namreč postalo prestiž in največje korporacije so pripravljene plačati zelo zelo visoke cene oglasnega časa, samo da se pojavijo na ekranu ob pravem času.Zato so cene televizijskih reklam v zadnjih desetih letih poletele v nebo in letošnje so dosegle nove rekordne višave. Za pol minute trajajočo reklamo je bilo namreč treba plačati 5,067 milijona evrov, medtem ko je lani pol minute reklamnega časa stalo »le« 4,75 milijona evrov. Toda to ni ustavilo oglaševalcev in ves prostor, namenjen reklamnim spotom, so pri FOX TV prodali že do začetka lanskega novembra.Seveda za to priložnost podjetja pripravijo povsem nove reklame in pri tem poskušajo biti čim bolj izvirna in sporočilna. Kajti skoraj tako kot rezultat tekme med nogometnima moštvoma je pri superbowlu pomemben rezultat razvrščanja objavljenih reklam po priljubljenosti, gledanosti in kakovosti. Zato tudi v samo produkcijo reklam nekateri vlagajo milijone ameriških dolarjev in najemajo zvezde, kot je, ki je leta 2005 za nastop v Heinekenovi reklami dobil štiri milijone ameriških dolarjev.Tako vse kaže, da je na superbowlu meja za zneske, ki se ob njem obračajo, zgolj nebo.