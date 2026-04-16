Super Ego trese Srbijo in ogroža njene odnose z ZDA

Ameriška televizija CBS je po osmih mesecih preiskave predstavila pojav kameleonskih prevoznikov, združenih okoli srbsko-ameriške družbe Super Ego Holding. Obsežno omrežje avtoprevozniških in lizinških družb s sedežem v ZDA in Srbiji, tesno povezano s skupino IT-podjetij v Srbiji, ki je voznikom v ZDA posredovala posel in jim pretirano zaračunavala svoje storitve, je tako ustvarjene prihodke usmerilo v oblikovanje ameriške politike po srbski meri.

Kameleonski prevozniki so resna grožnja na ameriških cestah. To so komercialne flote tovornih vozil, pogosto v tuji lasti ali pod tujim upravljanjem, ki zavestno kršijo in ignorirajo zvezne predpise s področja prometne varnosti in varnosti pri delu, da bi bile bolj konkurenčne na trgu prevozov. Ko se takšnih prekrškov in glob enemu podjetju nabere preveč, ga preprosto ugasnejo in nadaljujejo delo z družbo drugega lastnika in pod drugim imenom iz velikanskega omrežja prevozniških podjetij.