Superinteligenca kot poguba ali nova fronta globalizma

Prvaka vodilnih ameriških podjetij umetne inteligence Anthropic in OpenAI sta boj za njeno prihodnost prenesla v varnostni svet Združenih narodov. Po ameriški vladi zdaj tudi OZN pozivata k nadzoru nad tehnologijo, ki lahko po njunem uniči svet. »Verjamem, da je lahko slabo upravljana UI tveganje za vse človeštvo,« je ocenil Dario Amodei iz Anthropica. »Lahko izgubimo nadzor nad prihodnostjo UI,« je dodal Sam Altman iz OpenAI. Oba predlagata mednarodni nadzor nad mogočno tehnologijo, pa tudi, da ta ne bi bila skoncentrirana v eni družbi ali državi.

Dan pred tem je generalni sekretar OZN António Guterres posvaril pred morilskimi roboti, mnogi pa verjamejo, da to ni več le znanstvena fantastika. Vsi pa niso prepričani. Še en tehnološki velikan Jensen Huang iz Nvidie daje domnevi, da bo UI do leta 2030 pokončala svet, nič odstotno verjetnost. »Strašenje ljudi je nepotrebno in neodgovorno.« Razpravo je sprožil že nekdanji raziskovalec obeh družb Jacob Coxon, ki je navedel mnenja vrhovnih raziskovalcev, da nas lahko umetna inteligenca vse ubije do leta 2030.