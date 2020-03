FOTO:»Supertorek«: demokrati se bojijo Bernieja

Pete Buttigieg in Amy Klobuchar podpirata Bidna. Foto Johannes Eisele Afp

Umik Amy Klobuchar

Nekdanji newyorški župan Mike Bloomberg še vztraja. Foto Joe Raedle Afp

Michelle Obama bi bila za mnoge idealna kandidatka. Foto Kamil Krzaczynski Reuters

New York – Po nekdanjem županu South Bendaje iz demokratske tekme za izzivalca republikanskega predsednika ZDA Donalda Trumpa izstopila še senatorka iz Minnesote slovenskih korenin. Pričakovati je, da bosta oba podprla nekdanjega podpredsed­nika Joeja Bidna v njegovih prizadevanjih za ustavitev vzpona demokratičnega socialista ­Prvi odkrito istospolno usmerjeni predsedniški kandidat demokratske stranke in ZDA je v belskih zveznih državah Iowa, New Hampshire in Nevada zmagoval ali tesno sledil vermontskemu senatorju Bernieju Sandersu, v Južni Karolini pa je naletel na previsok »požarni zid« afriških Američanov.­ Ti njemu in nekaterim drugim kandidatom očitajo zapostavljanje, brez njihove podpore pa v ameriški predsedniški tekmi ne more zmagati noben demokrat. Demokratski afriški Američani Južne Karoline so pomagali do prepričljive izvolitve Joeju Bidnu, podpredsedniku prvega temnopoltega predsednika ZDA, čeprav se je ta na volitvah v prvih treh zveznih državah odrezal slabo.Temnopolti volivci bodo morda usodni tudi za nekdanjega new­yorškega župana in milijarderja, ki ni blestel na televizijskih soočenjih, a je računal na sloves učinkovitega politika ter neomejen predvolilni proračun. Zaradi njegovega boja proti kriminalu v New Yorku, usmerjenega predvsem proti afriškim in južnoameriškim mladim moškim, so mu verniki zgodovinske črnske cerkve v Selmi v nedeljo obrnili hrbet. V tem alabamskem mestu so belopolti policisti 7. marca 1965 grobo pretepli udeležence pohoda za državljanske pravice temnopoltih Američanov.Zaradi protestov proti dosmrtni­ obsodbi temnopoltega šestnajstlet­nega osumljenca umora enajstlet­ne (temnopolte) deklice iz časov svoje tožilske kariere je v nedeljo predvolilno zborovanje v domačem Minneapolisu odpovedala tudi senatorka Amy Klobuchar. Političarka slovenskih korenin je doslej zbrala precej manj delegatov za julijsko konvencijo demokratske stranke v Milwaukeeju od Peta Buttigiega, a naj bi po njenem izstopu iz demokratske predsedniške tekme tudi njeni glasovi prispevali k iskanju najprimernejšega izzivalca osovraženega republikanskega predsednika Donalda Trumpa.To po prepričanju sredinskih demokratov vsekakor ni demokratični socialist Bernie Sanders, ki zagovarja pravo revolucijo v zdravstvenem zavarovanju, šolstvu, davčni politiki in še marsičem. Oseminsedemdesetletnemu vermontskemu senatorju so javnomnenjske raziskave pokazale vodstvo v najštevilnejših ameriških zveznih državah Kalifornija in Teksas ter v Koloradu in ponekod drugje, v Severni Karolini in Virginiji je tik za petami nekdanjemu podpredsedniku Bidnu ter celo v Massachusettsu resno tekmuje z domačinkoTudi senatorka Elizabeth Warren velja za »progresivno« kandidatko, a so bile njene dosedanje uvrstitve preslabe, da bi lahko resno ogrozila Sandersovo napredovanje, zato zdaj čedalje več demokratov znova računa na Joeja Bidna. Nekateri analitiki že zaradi velikosti držav, v katerih­ vodi Sanders, ter statistične oddaljenosti in šibkosti njegovih tekmecev menijo, da bo demokratsko nominacijo samoimenovanega socialista težko ustaviti. Bo ta naloga padla šele na ramena republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je kot uspešni desni populist vsaj malo priprl vrata levemu? Z reaganov­skim gospodarskim programom, ki je bolj pisan na kožo ameriški desni sredini, bi se Trump vsekakor razveselil za ameriške razmere skrajnolevičarskega izzivalca.Demokrati kljub vsemu upajo, da jih bo »supertorek« nekako odrešil zoprne dileme, s katero se je že leta 2016 srečala tedanja predsedniška kandidatka. Če se Bidnu vendarle ne bo posrečilo, nekateri nekdanjo državno sekretarko spet omenjajo kot rešiteljico v zadnjem trenutku. Drugi bi v tej vlogi še raje videli prejšnjo prvo damo, čeprav je že večkrat poudarila, da nima političnih ambicij.