Suša v Španiji ogroža sektor proizvodnje oljčnega olja

Dlje časa trajajoča suša in visoke temperature so v Španiji, največji proizvajalki oljčnega olja na svetu, povzročile strah glede letošnjega pridelka oljk, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Tamkajšnji kmetje opozarjajo na »katastrofo«, svetovne cene oljčnega olja pa so zaradi težav v Španiji v zadnjem letu močno poskočile.

Od letošnjega januarja dalje skoraj ni deževalo, zemlja pa je posledično zelo suha, je za AFP pojasnil generalni sekretar sindikata malih kmetov v južni Andaluziji, ki je središče španske industrije oljčnega olja, Cristobal Cano. Cano, ki ima v lasti 10 hektarjev oljk v bližini Granade, v 20 letih, odkar se ukvarja s kmetijstvom, še nikoli ni doživel tako skrb vzbujajočih razmer.

»Če se v naslednjih nekaj tednih nekaj ne bo korenito spremenilo, bo prišlo do katastrofe,« je opozoril.

Po podatkih španske meteorološke agencije AEMET so od 1. oktobra lani po vsej Španiji zabeležili 25 odstotkov manj padavin kot običajno, v večjem delu Andaluzije, kjer je zmogljivost rezervoarjev vode le 25-odstotna, pa 50 odstotkov manj.