Trumpov ultimat EU: Popolnoma odprite vrata ameriškim izdelkom

Ko ameriški predsednik Donald Trump govori o dobrem telefonskem pogovoru, to niso nujno dobre novice za tuje voditelje. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, s katero se je pogovarjal ta teden, mora za izpolnitev obveznosti iz trgovinskega sporazuma iz Turnberryja do 4. julija doseči na stežaj odprta vrata državam EU za ameriške izdelke.

»Potrpežljivo sem čakal, da bo EU izpolnila svoj del zgodovinskega trgovinskega dogovora iz škotskega Turnberryja, največjega trgovinskega dogovora kadarkoli,« je ocenil republikanski predsednik. Julija lani so se zavezniki dogovorili o petnajstodstotnih carinah za večino evropskega izvoza v ZDA, EU se je strinjala z ničelnimi za številne ameriške industrijske izdelke in znižanimi za kmetijske. Če države EU ne bodo hitro odprle trgov, jim na dan 250-letnice ZDA grozijo najmanj podvojene carine na izvoz v ZDA.