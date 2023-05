Svarila pred nevarnostjo propada Ovseja

V nadaljevanju preberite:

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) se je znašla v morda največji krizi v skoraj tridesetletni zgodovini. Finski zunanji minister Pekka Haavisto je posvaril, da bi lahko Ovse celo razpadel, ker Belorusija in Rusija odločno nasprotujeta temu, da bi ga naslednje leto vodila Estonija.

Finski diplomat je povedal, da morda organizacije, ki so ji leta 1975 postavili temelje prav v njegovi državi, ne bo več, še preden bo Finska leta 2025 prevzela njeno predsedovanje. Razmere so zelo resne, je potožil za finsko televizijo YLE. »Če leta 2024 ne bo predsedujoče države in soglasja o tem, bo naslednje leto Ovse prenehal delovati kot organizacija,« je izjavil.