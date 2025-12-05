Bela hiša dvomi o gospodarski in vojaški zmožnosti Evrope

V Trumpovi Beli hiši se bodo v prvi vrsti zavzemali za ameriškega delavca in ustvarjalnost ter nasprotovali migracijam. Fleksibilni realizem naj bi priznaval prednost držav v mednarodnih odnosih, ravnotežje moči naj bi poskrbelo, da nobena ne bo ogrozila ameriških interesov. Pod točko C pa načrtujejo tudi »promocijo evropske veličine«. Zaznali so, da se je od leta 1990 delež svetovnega bruto domačega proizvoda celinske Evrope znižal s 25 na 14 odstotkov, po ameriškem prepričanju tudi zaradi nacionalnih in nadnacionalnih regulacij, ki spodkopavajo ustvarjalnost. Še večja nevarnost je po prepričanju republikanskega Washingtona realna in močna perspektiva evropskega »civilizacijskega izbrisa«.