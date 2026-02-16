  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Šved osumljen prostituiranja svoje žene več kot sto moškim

    Ker švedska zakonodaja ne prepoveduje prodaje spolnih uslug, je osumljen zgolj okoriščanja na račun žene.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters
    STA
    16. 2. 2026 | 17:32
    2:29
    A+A-

    Švedska policija je oktobra lani pridržala Šveda, ki ga sumijo, da je med januarjem 2022 in pridržanjem pomagal več kot sto moškim, da so plačali za spolni odnos z njegovo ženo. Ker švedska zakonodaja ne prepoveduje prodaje spolnih uslug, je osumljen zgolj okoriščanja na račun žene.

    image_alt
    Ko si star 70 let, sram zbledi

    Tožilka Ida Annerstedt je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je moškega policiji prijavila žena in da je v priporu od pridržanja. »Osumljen je, da je omogočal ali imel finančno korist od prodaje spolnih storitev oškodovanke,« je povedala. Na Švedskem je namreč kriminalizirano plačati za spolni odnos, ne pa tudi prodajati spolne usluge.

    Tožilka je potrdila, da policija išče druge osumljence, ni pa se izrekla o tem, ali je bila žena osumljenega v spolno delo prisiljena ali ne. Po njenih navedbah je policija identificirala 120 posameznikov, ki jih sumi plačevanja za spolne usluge, a jih verjetno v okviru preiskave glavnega osumljenca ne bodo vseh preiskovali, lahko pa da bodo zoper njih uvedli dodatne preiskave, navaja AFP. Annerstedt je povedala, da pričakuje, da bo 13. marca vložila obtožnico.

    image_alt
    Gisèle Pelicot spet na sodišču

    Švedska javna radiotelevizija je poročala, da je bil osumljeni, ki domnevno kaznivo dejanje sicer zanika, že obsojen več kaznivih dejanj, vključno z nasiljem.

    Podoben primer se je nedavno zgodil tudi v Franciji. 72-letnega Dominiqua Pelicota so decembra leta 2024 obsodili na 20 let zapora, ker je svojo prav tako 72-letno ženo Gisele več let omamljal, da bi jo lahko posilil in predal več deset tujcem na njunem domu v kraju Mazan na jugu Francije. Na od tri do 15 let zapora je sodišče obsodilo tudi 50 moških, starih od 27 do 74 let, ki so jo omamljeno posiljevali. Pelicot je na sojenju zlorabe priznal. Dogajale so se skoraj desetletje, preden so prišle na dan leta 2020.

    Švedskaprostitucijaposlistvo

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Tema dneva

    Prihod Vzajemne na borzo bo dobrodošel

    Povpraševanje se je vzpostavilo, ponudba pa je omejena, zato je logično, da se cene zvišujejo.
    Janez Tomažič 16. 2. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Krški občinski svet dal zeleno luč za Jek 2, a z opozorilom

    Za domačine je sprejemljivejša lokacija vzhodno od obstoječe Nuklearne elektrarne Krško, tudi načrtovani veliki hladilni stolp za občino ni sprejemljiv.
    16. 2. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško je kariero začel na povsem drugačnem položaju

    Slovenski nogometni zvezdnik je, preden se je preselil v napad, igral na drugem položaju, ki mu ni bil prav nič všeč.
    16. 2. 2026 | 18:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

    Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Obtoženi zanika poskus uboja soseda

    S polavtomatsko pištolo je iz neposredne bližine ustrelil v trebuh 40-letnega soseda.
    16. 2. 2026 | 18:26
    Preberite več
