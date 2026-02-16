Šved osumljen prostituiranja svoje žene več kot sto moškim

Švedska policija je oktobra lani pridržala Šveda, ki ga sumijo, da je med januarjem 2022 in pridržanjem pomagal več kot sto moškim, da so plačali za spolni odnos z njegovo ženo. Ker švedska zakonodaja ne prepoveduje prodaje spolnih uslug, je osumljen zgolj okoriščanja na račun žene.

Tožilka Ida Annerstedt je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je moškega policiji prijavila žena in da je v priporu od pridržanja. »Osumljen je, da je omogočal ali imel finančno korist od prodaje spolnih storitev oškodovanke,« je povedala. Na Švedskem je namreč kriminalizirano plačati za spolni odnos, ne pa tudi prodajati spolne usluge.

Tožilka je potrdila, da policija išče druge osumljence, ni pa se izrekla o tem, ali je bila žena osumljenega v spolno delo prisiljena ali ne. Po njenih navedbah je policija identificirala 120 posameznikov, ki jih sumi plačevanja za spolne usluge, a jih verjetno v okviru preiskave glavnega osumljenca ne bodo vseh preiskovali, lahko pa da bodo zoper njih uvedli dodatne preiskave, navaja AFP. Annerstedt je povedala, da pričakuje, da bo 13. marca vložila obtožnico.

Švedska javna radiotelevizija je poročala, da je bil osumljeni, ki domnevno kaznivo dejanje sicer zanika, že obsojen več kaznivih dejanj, vključno z nasiljem.

Podoben primer se je nedavno zgodil tudi v Franciji. 72-letnega Dominiqua Pelicota so decembra leta 2024 obsodili na 20 let zapora, ker je svojo prav tako 72-letno ženo Gisele več let omamljal, da bi jo lahko posilil in predal več deset tujcem na njunem domu v kraju Mazan na jugu Francije. Na od tri do 15 let zapora je sodišče obsodilo tudi 50 moških, starih od 27 do 74 let, ki so jo omamljeno posiljevali. Pelicot je na sojenju zlorabe priznal. Dogajale so se skoraj desetletje, preden so prišle na dan leta 2020.