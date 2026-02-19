Švedska bi v zapor pošiljala že 13-letnike

Manjšinjska desnosredinska stranka, ki jo podpirajo skrajno desni Švedski demokrati, je januarja predstavila reformo, ki bi znižala starost kazenske odgovornosti s petnajst let na trinajst. Danes so predstavili zaporniške pogoje, s katerimi se bodo soočili najstniki, če bodo obsojeni za huda kazniva dejanja. Večina od 126 organov, s katerimi se je vlada posvetovala, spremembi nasprotuje. Ta bi lahko začela veljati že julija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švedska se že več desetletij sooča z naraščajočim organiziranim nasilnim kriminalom, predvsem v zvezi z obračunavanjem in spopadi med rivalskimi tolpami. Tolpe so vse pogosteje prek spleta najemajo posameznike, mlajše od petnajst let, kot plačane morilce, da izvajajo bombne in strelske napade, saj vedo, da jim ne bo grozila zaporna kazen.

Osem zaporov je že dobilo navodila za pripravo posebnih oddelkov za mladoletnike, ki se bodo odprli, če bo reforma začela veljati. Otroci bodo ločeni od odraslih zapornikov in bodo v celicah zaprti enajst namesto štirinajst ur, je na novinarski konferenci povedal minister za pravosodje Gunnar Strömmer.

»Med mladimi precej pogostejša uporaba orožja in eksploziva,« je poudaril Gunnar Strömmer. FOTO: Tom Little/Reuters

»Družba in kriminal sta se temeljito spremenila. Mladi na splošno storijo manj kaznivih dejanj. Toda pri tistih, ki jih storijo, gre za ponavljajoča se in veliko hujša kazniva dejanja,« je dejal Strömmer.

V društvu za pravice otrok Bris so ocenili, da je reforma »kontraproduktivna, nezadostno raziskana in krši pravice otrok«. Med drugim so opozorili, da bi spremembe lahko spodbudile kriminalne mreže k novačenju še mlajših otrok.