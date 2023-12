Švedska korak bližje Natu

V nadaljevanju preberite:

Odobritev zunanjepolitičnega odbora turškega parlamenta, da lahko Švedska vstopi v Nato, ne pomeni, da je zgodba končana.

Pridružitev Švedske mora potrditi še turški parlament, a to je le še formalnost, saj sestava zunanjepolitičnega odbora odseva tudi sestavo parlamenta, v katerem ima Stranka pravičnosti in razvoja (AKP) s koalicijskimi partnericami dvotretjinsko večino.

Datum glasovanja v turškem parlamentu še ni znan. Zelo malo možnosti je, da bi turški parlamentarci o podpori Švedskemu vstopu v Nato glasovali do sredine januarja, saj bodo turški poslanci v prvi polovici januarja na dvotedenskem dopustu. Zdaj so vse oči s sedeža Nata v Bruslju in iz švedske vladne palače uprte v predsednika turškega parlamenta Numana Kurtulmuşa, ki mora določiti datum razprave o podpori vstopu Švedske v Nato.