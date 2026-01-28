Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

Švedska namerava v osnovnih in srednjih šolah prepovedati mobilne telefone, s čimer želijo otrokom zagotoviti, da se lahko osredotočijo na učenje v razredu, je sporočila švedska vlada. Prepoved bi pomenila, da bi učenci vse do devetega razreda oziroma starosti 16 let zjutraj oddali svoje telefone in jih dobili nazaj ob koncu šolskega dne.

»Študije kažejo, da švedske učence digitalna orodja v učilnici v večji meri motijo kot učence v povprečju v državah OECD. Vlada zato predlaga prepoved mobilnih telefonov med poukom,« je vlada sporočila v izjavi.

Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v učilnicah, kar so uvedli po presoji ravnateljev, poroča švedska tiskovna agencija TT.

Ministrica za izobraževanje Simona Mohamsson je na novinarski konferenci dejala, da je potrebna vsedržavna prepoved, s katero bi zagotovili, da so vse šole območja brez mobilnih naprav, navaja AFP.

»To bo zmanjšalo motnje v učilnici,« je dejala ministrica in prepoved opisala kot »zmago tako za poučevanje kot za duševno zdravje«. Dodala je, da bi prepoved lahko pomagala tudi mnogim staršem pri »njihovem boju doma« za zmanjšanje časa pred zasloni.

Po navedbah ministrice za izobraževanje namreč podatki kažejo, da švedski učenci v srednji šoli v povprečju skoraj sedem ur na dan preživijo pred zasloni. Pri tem ni vključen čas, ki ga otroci pred zasloni preživijo med šolskimi urami.

Če bo parlament sprejel predlog, bo prepoved začela veljati še pred začetkom jesenskega semestra avgusta letos in bo veljala tudi za varstvo otrok po pouku.

Skandinavska država je sicer že leta 2017 začela nacionalno strategijo digitalizacije za vrtce, osnove in srednje šole, v okviru katere so tablice in prenosniki nadomestili številne učbenike in pisanje na roko. Vendar je to politiko začela ukinjati leta 2023 po kritikah zaradi slabšanja šolske uspešnosti.