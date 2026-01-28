  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    Švedska vlada predlaga prepoved mobilnih telefonov med poukom. FOTO: Bertrand Guay/Afp
    Švedska vlada predlaga prepoved mobilnih telefonov med poukom. FOTO: Bertrand Guay/Afp
    STA
    28. 1. 2026 | 18:02
    28. 1. 2026 | 18:09
    2:31
    Švedska namerava v osnovnih in srednjih šolah prepovedati mobilne telefone, s čimer želijo otrokom zagotoviti, da se lahko osredotočijo na učenje v razredu, je sporočila švedska vlada. Prepoved bi pomenila, da bi učenci vse do devetega razreda oziroma starosti 16 let zjutraj oddali svoje telefone in jih dobili nazaj ob koncu šolskega dne.

    Francozi potrdili prepoved družbenih omrežij mlajšim od 15 let

    »Študije kažejo, da švedske učence digitalna orodja v učilnici v večji meri motijo kot učence v povprečju v državah OECD. Vlada zato predlaga prepoved mobilnih telefonov med poukom,« je vlada sporočila v izjavi.

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v učilnicah, kar so uvedli po presoji ravnateljev, poroča švedska tiskovna agencija TT.

    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Ministrica za izobraževanje Simona Mohamsson je na novinarski konferenci dejala, da je potrebna vsedržavna prepoved, s katero bi zagotovili, da so vse šole območja brez mobilnih naprav, navaja AFP.

    »To bo zmanjšalo motnje v učilnici,« je dejala ministrica in prepoved opisala kot »zmago tako za poučevanje kot za duševno zdravje«. Dodala je, da bi prepoved lahko pomagala tudi mnogim staršem pri »njihovem boju doma« za zmanjšanje časa pred zasloni.

    Države zapirajo družbena omrežja otrokom, ti bežijo v sive cone interneta

    Po navedbah ministrice za izobraževanje namreč podatki kažejo, da švedski učenci v srednji šoli v povprečju skoraj sedem ur na dan preživijo pred zasloni. Pri tem ni vključen čas, ki ga otroci pred zasloni preživijo med šolskimi urami.

    Če bo parlament sprejel predlog, bo prepoved začela veljati še pred začetkom jesenskega semestra avgusta letos in bo veljala tudi za varstvo otrok po pouku.

    Skandinavska država je sicer že leta 2017 začela nacionalno strategijo digitalizacije za vrtce, osnove in srednje šole, v okviru katere so tablice in prenosniki nadomestili številne učbenike in pisanje na roko. Vendar je to politiko začela ukinjati leta 2023 po kritikah zaradi slabšanja šolske uspešnosti.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Oranžni zmaji brez možnosti na gostovanju v Ankari

    Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov še drugič izgubili z igralci moštva Ziraat Bankasi.
    28. 1. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Orkanski veter in sneg ohromila Iberski polotok

    Portugalska civilna zaščita poroča o okoli tri tisoč nesrečah, povezanih z neurjem.
    28. 1. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkritje

    Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

    Jamarji so na Gorjancih odkrili velikanski jamski sistem. Sledile bodo meritve in zahtevne raziskave.
    Mirt Bezlaj 28. 1. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mladi in tehnologija

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    28. 1. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkritje

    Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

    Jamarji so na Gorjancih odkrili velikanski jamski sistem. Sledile bodo meritve in zahtevne raziskave.
    Mirt Bezlaj 28. 1. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mladi in tehnologija

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    28. 1. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več

