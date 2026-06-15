Švedi sprejeli zakon o lepem vedenju za imigrante

Švedski parlament je v ponedeljek sprejel zakon, ki oblastem dovoljuje, da priseljencem prekličejo dovoljenja za prebivanje v državi na podlagi slabega vedenja. Ni točno določeno, katere vrste vedenja se štejejo kot neprimerne, vlada je omenila le neplačevanje dolgov, davkov, kriminaliteto ali povezovanje z ekstremističnimi organizacijami.

Zakon, ki zajema tako nedokončana kot tudi že izdana dovoljenja, je del širše zaostritve imigracijskih pravil desničarske vlade in njene podporne stranke, nacionalističnih Švedskih demokratov, pred parlamentarnimi volitvami septembra.

Po poročanju Reutersa je novi zakon deležen kritik s strani opozicije in zagovornikov človekovih pravic, češ, da bi se odločitve lahko sprejemale na podlagi vedenja, ki sploh ni opredejeno kot kaznivo.

»Kdor se ne potrudi storiti prave stvari, ne bi smel računati na to, da bo ostal,« je dejal minister za migracije Johan Forssell, ko je marca predlagal zakon.

»Zakon o lepem vedenju ljudi pušča v negotovosti glede tega, katera dejanja ali izrazi se lahko uporabijo proti njim,« je v izjavi zapisala skupina Civil Rights Defenders s sedežem v Stockholmu, vlada, ki pa je na volitvah leta 2022 zmagala z obljubo o zmanjšanju priseljevanja in zatiranju kriminala pa je dejala, da neprimerno vedenje ali kaznivima dejanja niso dobrodošla.

Za pregledovanje dovoljenj je zadolžena agencija za migracije, na odločitve pa se je mogoče pritožiti na migracijskem sodišču.