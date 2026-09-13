Levici se na Švedskem nasmiha zmaga, a lahko se zgodi zasuk

Švedske sredinsko-levičarske stranke, ki za predsednico vlade podpirajo voditeljico socialdemokratov Magdaleno Andersson, so po izhodni anketi javnega servisa SVT na parlamentarnih volitvah v rahli prednosti. Po anketi naj bi skupaj dobile 51,3 odstotka glasov.

Prve delne izide švedske volilne komisije so pričakovali v nekaj urah. Prednost sredinske levice je pokazala tudi ločena anketa na dan volitev, ki jo je izvedla televizija TV4.

Čeprav izhodne ankete pogosto precej dobro nakažejo končni razplet, se na Švedskem niso vedno izkazale za zanesljive. Leta 2022 je izhodna anketa denimo napovedovala zmago bloka Magdalene Andersson, vendar je na volitvah na koncu slavila desnosredinska koalicija pod vodstvom Ulfa Kristerssona, sedanjega švedskega predsednika vlade.

Morebitna zmaga desnega bloka bi lahko skrajno desnim Švedskim demokratom, ki jim izhodna anketa SVT pripisuje 17,2 odstotka podpore, prvič odprla pot v vlado.

Dober rezultat Švedskih demokratov bi odmeval tudi zunaj Švedske. Z odobravanjem bi ga sprejele vzpenjajoče se skrajno desne stranke drugod po Evropi, še posebno po nedavni zmagi protimigrantske Alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Nemčiji.