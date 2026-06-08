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    Svet

    Švedska: kazenska odgovornost že pri 13 letih, v hujših primerih tudi zapor?

    Oblasti želijo z novimi ukrepi omejiti vpliv kriminalnih tolp, ki za nasilna dejanja vse pogosteje novačijo otroke.
    Gabriel Wessman, direktor zapora Rosersberg blizu Stockholma na Švedskem, stoji v celici, ki jo prenavljajo za najstniške prestopnike. FOTO: Tom Little/Reuters
    Galerija
    Gabriel Wessman, direktor zapora Rosersberg blizu Stockholma na Švedskem, stoji v celici, ki jo prenavljajo za najstniške prestopnike. FOTO: Tom Little/Reuters
    R. I.
    8. 6. 2026 | 10:53
    8. 6. 2026 | 11:22
    7:20
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    Na Švedskem zaradi porasta nasilnega kriminala med mladostniki razmišljajo o uvedbi zapora za mlajše najstnike. Švedski parlament bo v boju proti porastu kriminala glasoval o predlogih, po katerih bi bili lahko kazensko odgovorni že 13-letniki, v hujših primerih pa bi lahko bili celo zaprti, poroča Deutsche Welle.

    Po švedski zakonodaji osebe, mlajše od 15 let, niso kazensko odgovorne. To izkoriščajo organizirani kriminalci in člani tolp, ki pogosto delujejo iz ozadja. Na Švedskem kriminalne mreže mlade najstnike novačijo za napade in naročene umore – tudi za streljanje ljudi sredi belega dne. Zato želijo zaostriti pravni okvir. Po veljavni zakonodaji otrok ni mogoče obsoditi kot storilcev kaznivih dejanj, temveč spadajo v pristojnost socialnih služb in sistema varstva mladih.

    Parlament bo o reformi glasoval sredi junija, po petih letih pa naj bi ukrep znova ocenili.

    Parlament je že odobril ukrep, po katerem bodo lahko 15- do 17-letniki, obsojeni zaradi hudih kaznivih dejanj, prestajali zaporne kazni v posebej prilagojenih enotah za mladoletnike, piše Deutsche Welle.

    Vlada poleg tega načrtuje poskusno znižanje starosti kazenske odgovornosti na 13 let za posebej huda kazniva dejanja. To bi veljalo za umor, uboj, hude bombne napade in druga kazniva dejanja z zelo visokimi najnižjimi zagroženimi kaznimi. Otroci, stari 13 in 14 let, bi po omenjenem predlogu morali še vedno hoditi v šolo.

    Parlament bo o reformi glasoval sredi junija, po petih letih pa naj bi ukrep znova ocenili. FOTO: Tom Little/Reuters
    Parlament bo o reformi glasoval sredi junija, po petih letih pa naj bi ukrep znova ocenili. FOTO: Tom Little/Reuters

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    Če moramo pri mladoletnikih uporabiti kazensko pravo, smo kot družba odpovedali

    Danska: spodleteli in svarilni model

    Razprava o starosti kazenske odgovornosti ni omejena na Švedsko. Danska je leta 2010 pod konservativno vlado starost kazenske odgovornosti znižala s 15 na 14 let. Dve leti pozneje je reformo razveljavila. Raziskave so namreč pokazale, da ni imela odvračalnega učinka. Nasprotno, prizadeti mladi so pogosteje znova kršili zakon in imeli slabši šolski uspeh, navaja Deutsche Welle.

    Zato številni strokovnjaki Dansko danes navajajo kot svarilni primer. Kazenska obravnava otrok pri nižji starosti samodejno ne reši problema mladostniškega nasilja. V najslabšem primeru lahko stik s kazenskopravnim sistemom mlade celo potisne še globlje v kriminalna okolja.

    Spomnimo, po tragediji v Beogradu se je o kazenski odgovornosti storilca Koste začelo veliko razpravljati o spremembi zakonodaje. Razpravljali so o znižanju meje s 14 na 12 let, vendar spremembe ni bilo. V Srbiji velja, da otroci, mlajši od 14 let, niso kazensko odgovorni. Zato tudi Kosta ni bil kazensko preganjan, sta pa bila njegova starša.

    Razprava o starosti kazenske odgovornosti ni omejena na Švedsko. FOTO: Tom Little/Reuters
    Razprava o starosti kazenske odgovornosti ni omejena na Švedsko. FOTO: Tom Little/Reuters

    Kako je pri nas?

    Slovenija ostaja pri meji 14 let. Otrok, mlajši od 14 let, ne more biti kazensko odgovoren. Novi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov (ZKOM), ki se uporablja od leta 2026, te meje ne spreminja. Mladoletniška kazenska obravnava velja za osebe, ki so kaznivo dejanje storile med 14. in 18. letom starosti, pri čemer zakon daje poudarek vzgojnim ukrepom, individualni obravnavi in vključevanju centrov za socialno delo. Mladoletniški zapor je predviden le za starejše mladoletnike pri hujših kaznivih dejanjih. 

    Primerjave po Evropi: nizka starost ne pomeni nujno zapora

    Nizozemska in Irska sta državi z enima najnižjih starosti kazenske odgovornosti v EU. Na Nizozemskem je otroke mogoče kazensko preganjati od 12. leta, na Irskem pa lahko za najhujša kazniva dejanja, kot so umor, uboj ali posilstvo, odgovarjajo že deset- ali enajstletniki.

    Vendar nizka starostna meja ne pomeni samodejno kaznovanja po vzoru sistema za odrasle. Na Nizozemskem je najvišja kazen mladoletniškega pripora za 12- do 15-letnike eno leto, za starejše mladoletnike praviloma dve leti, pri tem pa ostajajo v ospredju izobraževanje, nadzor in rehabilitacija.

    Drugače je v Nemčiji, Španiji in Avstriji, kjer otroci do 14. leta niso kazensko odgovorni. Država lahko kljub temu ukrepa prek socialnih služb, družinskih sodišč, zaščitnih ukrepov ali varovane namestitve, vendar ne kot kazenske sankcije.

    Italija je z odlokom Caivano večji pritisk prenesla tudi na starše, zlasti ob zanemarjanju šolskih obveznosti. Hkrati je zaostrila mladoletniško pravosodje, kritiki pa opozarjajo, da se je odtlej povečalo število mladih v priporu.

    Kaj pravi stroka?

    Razširjena zadržanost evropskih držav do kaznovanja zelo mladih ljudi je večinoma skladna z ugotovitvami razvojne psihologije. Otroci in mlajši mladostniki se močneje odzivajo na takojšnje nagrade, pritisk vrstnikov in čustveno priznanje. Nadzor impulzov, tehtanje dolgoročnih posledic in načrtovanje prihodnosti so sposobnosti, ki se razvijajo postopoma.

    Zato ima tradicionalno odvračanje pri 13-letnikih omejen učinek. Možnost prihodnje zaporne kazni tekmuje s takojšnjimi nagradami, kot so denar, priznanje, občutek pripadnosti ali vloga v skupini. V drugih primerih tekmuje s strahom otroka pred tolpo.

    Zato strokovnjaki svarijo pred tem, da bi se proti mladostniškemu kriminalu borili zgolj z nižanjem starosti kazenske odgovornosti in strožjimi kaznimi.

    Tolpe hitro prilagodijo svoje strategije

    Obstaja tudi praktična skrb: kriminalne organizacije se hitro prilagajajo. Če bo Švedska starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižala na 13 let, bodo tolpe morda poskušale novačiti še mlajše otroke. V tem primeru problem ne bi bil rešen, temveč bi lahko tarče kriminalnih mrež postali še mlajši otroci, opozarja Deutsche Welle.

    Ključno vprašanje ni le, pri kateri starosti je mogoče otroka kaznovati. Enako pomembno je, ali lahko država učinkovito ukrepa proti odraslim, ki ta kazniva dejanja usmerjajo in organizirajo.

    Številni strokovnjaki so skeptični, da bodo načrti švedske vlade dosegli predvideni cilj. Švedski parlamentarni odbor za pravosodje, odvetniška zbornica in več organizacij civilne družbe so predlog ostro kritizirali. Če ga bo parlament potrdil, bi se lahko 13-letniki z zapornimi kaznimi soočili že pozno poleti.

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