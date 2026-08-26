Švedska hoče razlastiti rusko vilo ob strateški pomorski bazi

Švedske oborožene sile so vlado pozvale, naj zaradi varnostnih tveganj razlasti nepremičnino v ruski lasti v neposredni bližini pomembnega pomorskega oporišča Muskö v stockholmskem arhipelagu. Vojska opozarja predvsem na nevarnost ruskih brezpilotnih letalnikov in občutljivo lego zemljišča.

Nepremičnina leži ob enem od dostopov do oporišča Muskö, navaja Euronews. Po poročanju švedskih medijev pripada ruskemu poslovnežu Stanislavu Aleščenku, ki naj bi imel povezave s Kremljem in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kot uradna lastnica nepremičnine je sicer vpisana njegova žena, ki ima rusko in švedsko državljanstvo. Po navedbah medijev je lastnica zemljišča od leta 2017.

Švedski časnik Expressen je poročal, da je Aleščenko na zemljišču gradil veliko počitniško vilo. Švedske oblasti naj bi že pred tem iskale možnosti, kako gradnjo ustaviti. Javna televizija SVT je nepremičnino opisala kot »trn v peti oboroženim silam«.

Edino zemljišče, ki ga vojska nima pod nadzorom

Švedske oborožene sile menijo, da ima zemljišče zaradi svoje lege poseben strateški pomen. Po njihovih navedbah ponuja »edinstvene možnosti za okrepitev obrambe pomorske baze Muskö, zlasti pred brezpilotnimi letalniki«.

Vojska je ob tem razkrila še pomemben podatek: gre za edino zemljišče na tem območju, ki ga nima na voljo za vzpostavitev učinkovite obrambe baze, zlasti za obrambo pred napadi z brezpilotniki.

Švedske oborožene sile menijo, da ima zemljišče zaradi svoje lege poseben strateški pomen. FOTO: Tom Little/Reuters

Zahtevo za prevzem lastništva je zato v imenu oboroženih sil na vlado naslovila švedska agencija za obrambne nepremičnine, ki upravlja objekte in zemljišča, povezana z državno obrambo.

Ne le zračni, grožnja so tudi pomorski brezpilotniki

Švedska vojska svojo zahtevo povezuje predvsem s spremembami v ruskem načinu vojskovanja. Ko so Rusi začeli uporabljati brezpilotne sisteme, so se po njeni oceni spremenile tudi varnostne razmere za Švedsko.

»Z uporabo brezpilotnih letalnikov v ruskem vojskovanju so se spremenile grožnje, s katerimi se spoprijema Švedska,« so sporočile oborožene sile. Dodale so, da mora država sprejeti ukrepe za zaščito tako pred zračnimi kot pomorskimi brezpilotniki.

Obrambni minister Pal Jonson je po poročanju BBC poudaril, da mora država preprečiti možnost, da bi kdo zaradi položaja zemljišča dobil vpogled v dogajanje v vojaškem objektu ali kakršnokoli taktično prednost.

Načelnik obrambnega štaba Carl-Johan Edström je opozoril tudi na širše varnostne razmere. »Soočamo se z najresnejšimi varnostnimi razmerami po koncu druge svetovne vojne, grožnja Švedski in zavezništvu pa je resnična,« je dejal po navedbah švedskih oboroženih sil, ki jih povzema Euronews.

Po poročanju BBC ni jasno, ali ruski poslovnež trenutno živi na Švedskem.

Primer dobiva dodatno težo zaradi korenito spremenjene švedske varnostne politike po ruskem napadu na Ukrajino. Švedska je po približno dveh stoletjih vojaške neuvrščenosti leta 2024 postala članica Nata. Za ta zgodovinski preobrat se je odločila po obsežni ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022.

Vojaško oporišče Muskö leži v stockholmskem arhipelagu in ima pomembno vlogo v švedski obrambi. Vojska zdaj ocenjuje, da za učinkovito zaščito pomorskega oporišča potrebuje tudi nadzor nad zadnjim zemljiščem ob dostopu do njega, ki ga trenutno nima na voljo.