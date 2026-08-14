Švedska znižala starostno mejo kazenske odgovornosti na 14 let

Švedski parlament je v četrtek potrdil zakon, ki starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižuje s 15 na 14 let. Ukrep je predlagala manjšinska desna vlada premiera Ulfa Kristerssona, ki je boj proti kriminalu postavila v središče svoje politike. Zakon bo začel veljati 10. septembra, tri dni pred parlamentarnimi volitvami, poroča portal Euronews.

Za zakon je glasovalo 281 poslancev, med njimi tudi opozicijski socialdemokrati, 66 jih je glasovalo proti. Vlada je sprva želela mejo znižati na 13 let, vendar za predlog ni našla dovolj podpore in ga je junija umaknila.

Odločitev prihaja po več kot desetletju nasilja kriminalnih združb na Švedskem, ki se spopadajo predvsem za nadzor nad trgom prepovedanih drog. V zadnjih letih so se povečali število strelskih obračunov, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj, pri katerih pogosto sodelujejo najstniki. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb približno 1700 mladoletnikov.

Vlada se je pred sprejetjem zakona posvetovala s 126 ustanovami in organizacijami. Večina jih je ukrepu nasprotovala ali ga kritizirala, med njimi tudi policija in uprava zaporov. Vladni strokovni komisiji pa je priporočila, naj starostno mejo za kazensko odgovornost pri hudih kaznivih dejanjih določijo pri 14 letih.

Poleg znižanja starostne meje zakon omejuje tudi ugodnosti pri odmeri zapornih kazni za mlade storilce. Mlajši od 18 let bodo lahko po novem dobili do 18 let zapora.