Švedske volitve brez zmagovalca, levi blok v tesnem vodstvu

Po več kot 90 odstotkih preštetih glasov je izid parlamentarnih volitev na Švedskem še vedno pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Opozicijski levi blok pod vodstvom socialdemokratke Magdalene Andersson je v rahli prednosti pred desnim blokom konservativnega premierja Ulfa Kristerssona, končni rezultat pa bo predvidoma znan šele čez nekaj dni.

Po preštetih 94 odstotkih glasov ima levi blok približno 20.000 glasov prednosti. Glede na trenutne rezultate bi v 349-članskem parlamentu osvojil 176 mandatov, desni blok pa 173.

»Za zdaj smo v vodstvu. Če se bo to potrdilo, bo Švedska dobila novo vlado,« je v nedeljo zvečer dejala Anderssonova, ki je bila med letoma 2021 in 2022 prva švedska premierka.

Socialni demokrati ostajajo največja stranka v državi, vendar se jim obeta najslabši rezultat v več kot stoletju. Po trenutnih podatkih so prejeli okoli 28 odstotkov glasov. Kristerssonova Zmerna stranka naj bi dosegla skoraj 20 odstotkov.

Tudi Kristersson je poudaril, da vprašanje prihodnje vlade ostaja odprto. Čeprav je napovedal, da bo v primeru potrditve izida spoštoval poskus Anderssonove, da sestavi vlado, je opozoril na politične razlike med strankami levega bloka in napovedal, da bo preveril tudi možnosti za oblikovanje drugačne parlamentarne večine.

Podporniki Socialnih demokratov. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Švedski demokrati izgubili podporo

Eno večjih presenečenj volitev je slabši rezultat skrajno desnih Švedskih demokratov. Stranka naj bi dobila 17,6 odstotka glasov, potem ko jih je leta 2022 osvojila 20,6 odstotka. Gre za prvi padec podpore, odkar je stranka leta 2010 vstopila v parlament.

Švedski demokrati so zadnja štiri leta od zunaj podpirali desnosredinsko vlado Zmerne stranke, Krščanskih demokratov in Liberalcev ter pomembno vplivali predvsem na politiko priseljevanja in kriminalitete. Sodelovanje z njimi je leta 2022 pomenilo prelom z dolgoletno prakso švedskih etabliranih strank, ki so stranko zaradi njenih skrajno desnih in neonacističnih korenin do tedaj politično osamljale.

Ulf Kristersson. FOTO: Christine Olsson/Reuters

Predvolilna kampanja je bila izrazito polarizirana, med najpomembnejšimi temami pa so bili zdravstvo, kriminaliteta, priseljevanje, gospodarstvo in življenjski stroški.

Končni izid zaradi tesne razlike še nekaj časa ne bo znan. Na Švedskem namreč vse glasove ponovno preštejejo regionalni upravni odbori, postopek pa običajno traja približno teden dni. Volilna udeležba je bila okoli 80-odstotna.

Ne glede na končni razplet se državi obeta zahtevno sestavljanje vlade. Levi blok poleg Socialnih demokratov sestavljajo še Stranka centra, Zeleni in Leva stranka, med katerimi so precejšnje politične razlike, na desni pa so Zmerna stranka, Krščanski demokrati, Liberalci in Švedski demokrati.

Naredimo Švedsko spet veliko

V kampanji je bilo opaziti tudi vpliv ameriškega gibanja Maga. Švedski demokrati so nastopali s sloganom »Naredimo Švedsko spet Švedsko«, ki očitno spominja na Trumpov slogan »Make America Great Again«. Podobnosti so bile tudi v ostrejši retoriki o priseljevanju, kriminaliteti in nacionalni identiteti, zaradi česar je bila kampanja po ocenah opazovalcev bolj polarizirana kot na prejšnjih volitvah, poroča Guardian.