Švedski epidemiolog priznal, da so naredili napako

Švedska je stavila predvsem na zdrav razum posameznikov, da bodo ob prvih znakih okužbe z virusom pomislili nase in na ljudi okoli sebe ter naredili vse, da ne bodo prenašalci.

»Švedski je spodletelo tudi pri zaščiti starejših«

Epidemiolog in arhitekt tako imenovanega švedskega eksperimenta je priznal, da so na Švedskem naredili napako, ker si niso bolj prizadevali za zajezitev okužb z novim koronavirusom., ki je še pred mesecem kritiziral stroge ukrepe drugih evropskih držav in dejal, da na »dolgi rok niso vzdržni«, je v pogovoru za švedski javni radio povedal, da bi se lahko bolje odzvali na pandemijo covida-19.»Da, absolutno,« je na vprašanje, ali je umrlo preveč ljudi, odgovoril strokovnjak. »Če bi se še kdaj srečali s to boleznijo in bi o njej vedeli toliko, kot vemo zdaj, bi se verjetno odločil za pristop, ki bi bil bolj podoben temu, kar so naredili drugod po svetu,« je pojasnil štiriinšestdesetletni strokovnjak. Vprašal se je, ali je bilo smiselno, da so na Švedskem nekatere ukrepe uvedli postopoma, namesto da bi sprejeli vse hkrati. »Druge države so večino ukrepov uvedle sočasno. Mi se za to nismo odločili, ker je v takšnem pristopu težava, da ne veš, kateri ukrepi dejansko delujejo.«Vlada premierase je odločila, da ne bo ustavila gospodarstva in uvedla strogih ukrepov socialnega distanciranja. Vrtci, šole, lokali, restavracije, gledališča in galerije so ostali odprti, država je stavila predvsem na zdrav razum posameznikov, da bodo ob prvih znakih okužbe z virusom pomislili nase in na ljudi okoli sebe ter naredili vse, da ne bodoprenašalci.Tegnell je v zadnjih tednih večkrat poudaril, da je bil končni cilj švedske strategije doseči čredno imunost prebivalstva, tudi za ceno številnih življenj. Toda predstavniki države, vključno s premierom Stefanom Löfvenom, se uporabi tega izraza odločno izogibajo, tudi ko opozarjajo, da se mora Švedska pripraviti na več tisoč smrtnih žrtev. Löfven je zagotovil, da si vlada predvsem prizadeva razporediti število okužb na daljše obdobje in s tem razbremeniti zdravstveni sistem, ter poudaril, da njen pristop ni tako drugačen od tistega v ­drugih državah.»Švedski eksperiment« je bil tarča kritik nekaterih strokovnjakov, zlasti po tem, ko je bilo iz dneva v dan več smrtnih žrtev. Aprila so se oglasili epidemiologi, med njimi tudi dvainsedemdesetletna, ki je bila med letoma 2005 in 2013 glavna zdravstvena avtoriteta v državi, pristojna za odziv na sars in prašičjo gripo.Sprva je podpirala Tegnella pri tem eksperimentu s čredno imunostjo, za britanski Observer pa je pozneje dejala, da bi morali pristojni sprejeti strožje ukrepe v zgodnji fazi izbruha covida-19, in če bi družbo dovolj hitro ustavili, bi lahko v tem času poskrbeli za zaščito najranljivejših. Švedski je spodletelo tudi pri zaščiti starejših in drugih ranljivih skupin, je opozorila. »Slišati je bilo sanjsko, da lahko zaščitimo starejše, a v resnici brez resnega temelja,« je dejala.Švedska je plačala sproščenost z visoko stopnjo smrtnosti, eno od najvišjih v Evropi in svetu. Umrlo je več kot 4500 ljudi, od teh približno polovica v domovih za starejše. V sosednjih Danski, Finski in Norveški je bila smrtnost na prebivalca kar štirikrat, sedemkrat oziroma devetkrat nižja. Ta teden je vlada na Švedskem napovedala, da bo ustanovila komisijo, ki bo preučila strategijo spoprijemanja s tem koronavirusom. »Očitno obstaja možnost za izboljšanje tega, kar smo storili,« je povedal Tegnell, ki je še pred kratkim zagovarjal švedski pristop.