Švedski tožilci odkrili morilca Olofa Palmeja

Olof Palme je bil ubit 28. februarja 1986. FOTO: Bob Strong/Reuters

Predsednika vladajoče socialdemokratske strankeje nekdo ustrelil v hrbet, ko se je tik pred polnočjo 28. februarja 1986 brez spremstva varnostnikov vračal z ženo Lisbet iz kina. Umrl je na kraju zločina.Dve leti zatem so »odkrili« storilca. Na dosmrtni zapor so obsodili morilca, prestopnika in narkomana, a so ga morali zaradi pomanjkanja dokazov in motivov oprostiti. Drugi osumljenec je pobegnil v ZDA, kjer je bil kasneje ubit.Policija ni nikoli dvomila, da so bili motivi atentatorja politični, morebitne morilce politika, ki je razkril korupcijske posle orožarske družbe Bofors, razglasil kurdsko organizacijo PKK za teroristično ter ostro nastopal proti ameriški vojni proti Vietnamu, sovjetskemu zlomu češkoslovaške pomladi in rasističnemu režimu v Južni Afriki, pa so teoretiki zarot iskali vsepovsod.Še pred petimi leti je generalmajor, ki je vodil južnoafriško vojaško obveščevalno službo v zadnjih letih apartheida, izjavil, da je prepričan, da je za Palmejevim umorom stala njegova država. Potem se je pojavil tretji osumljenec, ki ga je švedski novinarizvohal dolgo po tem, ko je ta leta 2000 naredil samomor.Kakor so danes razkrili švedski tožilci, je imel Pettersson prav. Po njihovem prepričanju je 59-letnega Palmeja umoril zavarovalniški agent, ki je na večer zločina pozno v večer delal v prostorih zavarovalnice Skandia. »Človek Skandie«, kakor so ga poimenovali v medijih, je v preiskavi celo sodeloval kot ena od prič dogodka, a šele po njegovi smrti so ugotovili, da je bil ljubitelj orožja, kot skrajni desničar pa je sovražil »rdečega« predsednika vlade.Preiskavo proti Engstromu so začeli šele slabih 18 let po njegovem samomoru, njegova žena, ki jo je policija zaslišala pred tremi leti, pa je izjavila, da njen mož ni bil morilec. »Bil je prevelik strahopetec. Muhe ne bi ranil,« je povedala. Ker je glavni osumljenec že mrtev, so se švedske pristojne službe odločile, da bodo zaključile uradno preiskavo o atentatu na Olofa Palmeja.