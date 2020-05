Svet je treba dezinficirati pred nacionalizmom, šovinizmom, rasizmom in ksenofobijo

Že nekaj tednov se mi v misli pogosto prikrade Adrian Monk. Seveda zaradi njegovega obsesivnega umivanja rok, ki izvira iz strahu pred mikrobi, in seveda zaradi tega, ker se je toliko ljudi okoli mene spremenilo v detektive, ki iščejo ravnovesje sveta in simetrično razdelitev na dobro in zlo.Celo če se bo pandemija covida-19 umaknila, si bomo še naprej umivali roke 30-krat ali 100-krat na dan. Nekateri zato, ker jim je to že prešlo v navado, drugi zato, ker so polni strahu pred okužbo, tretji pa simbolično, da bi s sebe sprali sleherno odgovornost za vse, kar se dogaja.Med pandemijo smo se naučili veliko tega, kar smo pravzaprav ...