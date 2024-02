Svet je v kaosu, ena kriza spodbuja drugo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je že poldrugi mesec­ nestalna članica varnostnega sveta Združenih narodov in če bi lahko izbirala, si najbrž ne bi mogla izbrati bolj nemirnega časa. Vojni v Gazi in Ukrajini, nemiri­ marsikje drugje po svetu in vse bolj napeti odnosi med velesilami zaznamujejo tudi delo svetovnega varuha miru, ki je lahko takšen le toliko, kolikor mu dovolijo države članice. O krizah in njihovem reševanju smo se po telezvezi med Washingtonom in New Yorkom pogovarjali s slovenskim predstavnikom v varnostnem svetu, veleposlanikom ­Samuelom Žbogarjem.