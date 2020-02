Svet preplavila lažna novica o smrti Ratka Mladića

Italijanski novinar Debenedetti je odprl lažni profil na twit­terju in objavil lažno novico. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters



Lažne novice

Svet je preplavila lažna novica o smrti. Informacijo o njegovi smrti naj bi na družbenem omrežju twitter objavila ministrica za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine. Napisala je, da ji je podatek o Mladićevi smrti potrdil, predsednik Mednarodnega sodišča (ICJ). A je Turkovićeva kmalu demantirala, da bi tvitnila novico o Mladićevi smrti, saj profil naj ne bi bil njen.Italijanski novinarje naredil lažni profil in z njega tvitnil novico o Mladićevi smrti. Vest o smrti Ratka Mladića so prvi objavili bosanski mediji, nato smo jih povzeli tudi vsi drugi regionalni mediji. A so novico hitro demantirali.Hrvaški 24sata poroča, da je novico o smrti Mladića zanikalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve BiH: »To je lažni profil, to ni profil ministrice Turković. Novica, ki je bila tam objavljena, nima nobene veze s tisto, ki jo je ministrica želela posredovati javnosti.« Tudi, Mladićev odvetnik, je povedal, da dvomi v klientovo smrt. »Kontaktirali so me številni mediji, nimam te informacije, vem pa, da je njegovo stanje težko.«Haaški tribunal je 22. novembra 2017 Mladića obsodil na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida in vojnih zločinov, storjenih na področju Bosne in Hercegovine med letoma 1992 in 1995.Ena najbolj udarnih lažnih novic je svet preplavila novembra lani. Po svetu se je namreč razširila novica, da je v 89. letu umrla kanadska književnica in prejemnica Nobelove nagrade. Podatek, da je umrla, je bil nekaj časa tudi v članku o njej na angleški wikipediji. Pozneje se je pokazalo, da je lažno novico razširilDebenedetti, ki je že večkrat objavil lažne novice o smrti znanih ljudi.Debenedetti je odprl lažni profil na twit­terju in objavil lažno novico. V zadnjih dveh desetletjih je ta novinar, učitelj in oče dveh otrok okoli prinesel vrsto medijev in posameznikov, vendar ne iz objestnosti, temveč zaradi lastnih idealov. Njegovim prevaram so med drugim nasedli​ New York Times, ­Guardian, USA Today, nekdanji francoski predsednikin številni drugi voditelji ter organizacije. Nekateri od teh so objavili Debenedettijevo novico o smrti sirskega predsednika, kar je vplivalo na svetovni naftni trg.Debenedetti je objavil tudi novice o smrtiin. Poleg tovrstnih novic si je izmislil tudi intervjuje z, dalajlamo ter papežemin kar nekaj časa je trajalo, da so ga razkrinkali. Debenedetti je svoje prevare označil za družbeni eksperiment, aktivizem, ki naj bi razkrinkal nekompetentne medije.