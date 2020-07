FOTO:Svet se je znašel v oblaku solzivca

»Naša hiša je polna solzivca,« mi je dejala sorodnica iz Beograda, ko sem jo v sredo poklicala, ker me je skrbelo in ker sem hotela vedeti, ali so se ona in njeni družinski člani udeležili protestov. »Beograd se koplje v solzivcu,« mi je naslednji dan sporočila prijateljica. Svet se je znašel v oblaku solzivca, sem v tem trenutku pomislila še na Hongkong in na več sto ameriških mest, kjer so bili demonstranti v minulih tednih pogosto prekriti z oblaki tega plina, ki se je spremenil v simbol državnega nasilja.Določeno vrsto solzivca so kot orožje prvič uporabili v prvi svetovni vojni. Francoska vojska je avgusta 1914 v ...