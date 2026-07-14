Svet še naprej ignorira najhujšo vojno našega časa

Pozabljena in spregledana vojna v Sudanu, eden od najbolj strahotnih konfliktov našega časa, je pred še enim grozljivim poglavjem. Hitre podporne enote (RSF), genocidna milica, ki z nič manj genocidnimi sudanskimi vladnimi silami že tri leta in tri mesece na plečih civilistov bije boj za prevlado nad geostrateško pomembno afriško državo, že več tednov oblega mesto El Obeid.

Prestolnico zvezne države Severni Kordofan verjetno čaka usoda darfurskega mesta El Fašer, v katerem so paravojaške enote, ki jih financirajo in oborožujejo Združeni arabski emirati, lani jeseni po vdoru v mesto izvedle množično poboje.

El Obeid, mesto na jugu osrednjega dela Sudana, leži ob ključni cestni povezavi med Kartumom in Darfurjem oziroma celotnim zahodnim Sudanom. Hitre podporne enote že zdaj obvladujejo velik del zahoda države, njihov cilj je prevzeti nadzor tudi nad mesti, ki jih še obvladujejo vladne sile ali lokalne samozaščitne milice. Ob tem prek Kordofana poteka velik naftovod, ki naftna polja v prav tako nestabilnem Južnem Sudanu povezuje z rafinerijami in pristaniščem v Port Sudanu ob Rdečem morju, ki je pod nadzorom sudanske vladne vojske.