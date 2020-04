FOTO:Svet trpi zaradi strahotne bolezni, ki se imenuje nekompetentnost

Včasih me prijatelji prosijo, naj z uporabo nekakšne 'čarobne moči' pomagam rešiti katerega od svetovnih problemov. Vedno jim odgovorim, da dalajlama nima čarobne moči. Če bi jo imel, me ne bi bolele noge in me ne bi peklo v grlu.« Tako je ta teden zapisal Tenzin Gjaco, 14. dalajlama, in sporočil, da »molitev ni dovolj«. Potrebno je sočutje.»Budisti verjamemo, da je ves svet vzajemno povezan. Zato pogosto govorim o univerzalni odgovornosti. Epidemija tega strašnega koronavirusa je pokazala, da ima tisto, kar se zgodi enemu človeku, kmalu posledice tudi za vsa druga bitja. Poleg tega nas opominja, da sočutna ali ...