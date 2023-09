Svet v pasti Tocquevillovega paradoksa

V nadaljevanju preberite:

ZDA predsednika Bidna so se vsaj za zdaj izognile recesiji in se lahko pohvalijo z več novimi delovnimi mesti od ponudbe delovne sile. Konservativci pa demokratsko administracijo obtožujejo zgledovanja po dirigiranem gospodarskem razvoju druge propadajoče globalizacije, tiste z nemškim predznakom, ki trenutno zadeva velik del Evrope. Vsi kanclerji tega stoletja ne glede na politične barve so z gigantskimi subvencijami za obnovljive vire energije dobesedno igrali rusko ruleto, paradni avtomobilski industriji pa po škandalu z laganjem o izpustih dizelskih motorjev grozi še poceni kitajska konkurenca električnih ­avtomobilov.