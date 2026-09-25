Analiza: zakaj Kitajska potrebuje stabilnost in zakaj Trump potrebuje Xija

Medtem ko v New Yorku poteka 81. Generalna skupščina Združenih narodov, je v Washingtonu v ospredju srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga. Državniške časti, bogat protokol in velike besede o prijateljstvu in partnerstvu – toda kaj se skriva za politično simboliko? V pogovoru z Rokom Tamšetom je Deželan dejal, da Kitajska na neki način ustvarja bipolarnost tudi na področju naprednih tehnologij, na katerem so Američani absolutno dominantni in želijo ostati dominantni.« FOTO: Neža Kralj V Delovem studiu je profesor politologije Tomaž Deželan, predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo na FDV, analiziral odnose med ZDA in Kitajsko, trgovinsko premirje ter čedalje pomembnejši boj za prevlado na področju tehnologije, polprevodnikov in ...