Sveta vojna med Belo hišo in Vatikanom

Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa pogosto velja, da z levo roko podre tisto, kar gradi z desno, še posebej z besedami. In res se je sredi vojne z Iranom, svojega doslej najnevarnejšega vojaškega posredovanja, obregnil ob poglavarja katoliške cerkve in s tem ob številne konservativne Američane. S spopadom s prvim Američanom na čelu Svetega sedeža se je lotil še enega velikega nasprotnika, a Trump neomajno verjame v svoj prav, kdo bo iz boja izšel z zmanjšano moralno avtoriteto?

Prvič v zgodovini je število krščenih katolikov na svetu preseglo 1422 milijard ljudi, in čeprav je največji delež novih vernikov v Afriki in Aziji, nekakšen katoliški prerod doživlja tudi Amerika. Skladno s splošnim obračanjem mladih, še posebej mladih moških, h konservativnosti se z njimi polnijo tudi katoliške cerkve. Morda še bolj kot druge. Washington Post je nedavno cerkev sv. Jožefa v Greenwich Villageu v New Yorku opisal kot kraj, kjer generacija Z išče resnico, lepoto »in, da, dekleta«.