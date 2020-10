Svetlana Tihanovska pričakuje posredovanje Nemčije

Nemška kanclerka Angela Merkel je včeraj sprejela belorusko predstavnico opozicije Svetlano Tihanovsko, ki od razglasitve rezultatov avgustovskih volitev živi v izgnanstvu v Litvi. Evropska unija Aleksandra Lukašenka ni priznala za legitimnega predsednika, Nemčija pa je včeraj začasno odpoklicala veleposlanika v Minsku.



Svetlana Tihanovska je pred srečanjem s kanclerko obiskala Pots­damski trg v Berlinu, ki so ga aktivisti obarvali belo-rdeče. Ob obisku ostankov berlinskega zidu je dejala, da je za belorusko opozicijo padec berlinskega zidu svojevrsten simbol in upa, da bo spodbudil podobne spremembe v njeni domovini. Pred srečanjem s kanclerko je v pogovoru za Der Spiegel dejala, da se nadeja, da bo Nemčija posrednica med Lukašenkovim režimom in ljudmi v Belorusiji. Svetlana Tihanovska je podporo za prizadevanja opozicije v Belorusiji pred tem iskala v Franciji, kjer se je srečala s predsednikom ­Emmanuelom Macronom.



Od razglasitve rezultatov volitev 9. avgusta, na katerih je Lukašenko uradno prejel 80 odstotkov glasov, na ulicah Minska potekajo množični protesti. Tudi minuli konec tedna se je tam zbralo na desettisoče protestnikov. Lukašenkov režim demonstrante, ki mu očitajo poneverbo rezultatov, množično zapira in z njimi brutalno obračunava. Najvidnejše vodje opozicije so se umaknile v tujino. Med njimi tudi Svetlana Tihanovska.

Odpoklici diplomatov

EU je minuli teden uvedla sankcije proti 40 osebam, ki podpirajo Lukašenka, kar je Svetlana Tihanov­ska označila za prvi korak. Prepričana je namreč, da je pri poneverbi volilnih rezultatov ter obračunavanju z demonstranti in opozicijo sodelovalo precej več ljudi. Kanclerka si s srečanjem z belorusko vodjo opozicije želi sporočiti, da podpira protestnike v Minsku.



Da Lukašenkov režim v Belorusiji nima nemške podpore, je država včeraj dala vedeti tudi z začasnim odpoklicem veleposlanika Manfreda Hutererja iz Minska. Huterer se je uradno vrnil v Berlin na pogovore, so poročali nemški mediji. S tem je Nemčija izrazila solidarnost s Poljsko in Lit­vo, ki sta umaknili svoja veleposlanika, ko je Lukašenkov režim zahteval zmanjšanje osebja na veleposlaništvih Poljske in Lit­ve. Če Lukašenkov režim ne bo umaknil zahtev, naj bi Nemčija uvedla podoben ukrep za belorusko diplomatsko predstavništvo v Berlinu. Lukašenko je Poljsko in Litvo obtožil podpihovanja protestov v Minsku. Svetlana Tihanovska se bo danes sestala še z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom.