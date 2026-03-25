Svetovna trgovinska organizacija mora v središče postaviti trajnost in ljudi

Pomembna vprašanja, kot so varnost preskrbe s hrano, kmetijske subvencije, neenakost, vpliv trgovine na delavce in podnebne spremembe, ostajajo nerešena.

Že preden je ameriški predsednik Donald Trump prevrnil svetovni trgovinski sistem z uvedbo carin, s čimer je druge voditelje prisilil, da se uklonijo njegovi volji, se je Svetovna trgovinska organizacija (STO) borila za ohranitev svoje relevantnosti in učinkovitosti. Sredi vse ostrejše konkurence med velesilami in globokih nesoglasij glede trgovinskih pravil in prednostnih nalog se je 166 držav članic STO znašlo v primežu zaradi toge zavezanosti k sprejemanju odločitev na podlagi soglasja (kar v praksi pomeni soglasje). Večstranska trgovinska pogajanja v Dohi, ki jih je STO začela leta 2001, kljub več kot desetletju dela niso prinesla sporazuma. Podobno se je v zadnjih letih ustavila tudi večina drugih večstranskih pogajanj (razen sporazuma o ribiških subvencijah iz leta 2022). Posledica ...