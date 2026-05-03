  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Ob svetovnem dnevu svobode medijev: v vojni je prva žrtev resnica

    Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z omrežji in zapisi, generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije.
    Generalna skupščina ZN je 3. maj razglasila za svetovni dan svobode medijev leta 1993. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Generalna skupščina ZN je 3. maj razglasila za svetovni dan svobode medijev leta 1993. FOTO: Jure Eržen
    STA
    3. 5. 2026 | 07:57
    3. 5. 2026 | 09:19
    6:42
    A+A-

    V Sloveniji so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev, 3. maju, glasna opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi, generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije.

    image_alt
    Represija nad kritično mislijo je postala globalni vzorec

    Slovenija se je na letošnji lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila dobro točko, a zaradi napredovanja drugih držav tri mesta. Med državami članicami EU pa je ohranila 18. mesto.

    Novinarji brez meja ugotavljajo, da so zadnje spremembe na področju medijev, vključno s prenosom evropskega akta o svobodi medijev v slovensko zakonodajo, povečale sredstva za javno Radiotelevizijo Slovenija. Po drugi strani pa učinki zakona o preprečevanju t. i. strateških tožb (SLAPP) še niso vidni. Vsi ti ukrepi so sicer prispevali k temu, da je Slovenija lani na lestvici pridobila kar devet mest, so spomnili.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Letošnji svetovni dan pri nas mineva v znamenju uresničevanja novega zakona o medijih, ki ga je DZ sprejel septembra. Določbe o oceni koncentracij na medijskem trgu so se začele uporabljati 1. maja. Prepovedujejo medijske koncentracije, ki pomembno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo.

    Evropska komisija je pred svetovnim dnevom ponovila neomajno podporo svobodi medijem. Svobodni mediji so temelj demokracije, novinarji pa morajo imeti možnost opravljati svoje delo brez strahu ali vmešavanja, so sporočili v Bruslju.

    Guterres: V vojni je prva žrtev resnica

    V Združenih narodih (ZN) medtem svarijo pred posledicami ogroženega novinarstva. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zapisal, da ljudje sicer pravijo, da je v vojni prva žrtev resnica. A preveč pogosto so prve žrtve novinarji, ki tvegajo svoje življenje za poročanje o tej resnici. To se po njegovem opozorilu ne dogaja le v vojni, ampak povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Kjer je novinarstvo ogroženo, je krize veliko težje preprečiti ali odpraviti, je poudaril. Svoboda je po njegovem opozorilu odvisna od svobode medijev. Brez nje ni človekovih pravic, ni trajnostnega razvoja - in ni miru, je opomnil.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Generalna skupščina ZN je 3. maj razglasila za svetovni dan svobode medijev leta 1993. Po navedbah Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) pomeni priložnost za opomin državam, da morajo spoštovati svoje zaveze do medijev. Hkrati je to dan, ko strokovnjaki pretresejo vprašanja medijske svobode in etike, pa tudi dan za izraz podpore medijem, ki ne morejo svobodno poročati ali pa lahko poročajo le v okrnjeni obliki. Na svetovni dan se novinarji nenazadnje spomnijo svojih kolegov, ki so pri svojem delu izgubili življenje.

    Društvo novinarjev izpostavlja pomen kakovostnega novinarstva

    Društvo novinarjev Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije.

    Visokoleteče napovedi prenove medijske politike in zakonodaje niso izpolnile pričakovanj niti prinesle dejanskih sprememb pogojev dela v uredništvih, je opozorila članica upravnega odbora društva Anja Intihar, Delova novinarka, ki je pripravila prispevek ob svetovnem dnevu v imenu društva. Oblast ima po njenih besedah precej raje finančna izsiljevanja in revna uredništva.

    Kot je opozorila, je bitk, ki jih je treba biti na dnevni ravni, vedno več in vedno redkeje novinarji in mediji iz njih izidejo kot zmagovalci. V času, ko enega od najbolj pomembnih položajev v državi prevzame politik, ki se zavzema za odpravo obveznega rtv-prispevka in ki pljuva po novinarjih oziroma medijih, sluti, da bo v prihodnosti bitk še veliko.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Anja Intihar: Novinarji smo zmotljivi, prav bi bilo, da bi to večkrat priznali

    Odgovor na vprašanje, ali je vredno vztrajati, je po njenem mnenju odločen da. Ogromno lahko k zaupanju v medije prispevajo novinarji sami z odgovornim, profesionalnim poročanjem in z večkratnim preverjanjem informacij, je prepričana. Takšno delo je po njenem opažanju v času, ko kakovost in profesionalnost izpodrinjajo hitrost, gonja za kliki in grožnje z odpuščanji, sicer vedno večji izziv.

    Po njenem mnenju se je treba vprašati, kdo se bo uprl pritiskom po pretirani rabi umetne inteligence, če ne prav novinarji. Prav tako bodo lahko le kolegice novinarke preprečile nadlegovanje delavk v medijih s svojim nasprotovanjem takšnemu ravnanju. Opozorila je, da bi bilo treba vsakič jasno obsoditi prirejene fotografije vidnih političark, objavljenih na družbenih omrežjih za namen diskreditacije in ponižanja. Prav tako bi bilo treba nemudoma obsoditi tiste, ki iz novinarstva preidejo v politiko in potem nazaj v novinarstvo, je prepričana.

    »Novinarji smo zmotljivi in prav bi bilo, da bi si to večkrat priznali,« je pozvala. Hkrati je izpostavila, da se nam ne piše dobro brez profesionalnih in kakovostnih novinark in novinarjev in brez lokalnih medijev.

    Kdor želi živeti v družbi, ki ji je mar za to, kako delujejo institucije in kdo krši pravila in zakone, ne more shajati brez dobrega televizijskega, radijskega, časopisnega in spletnega novinarstva, je poudarila. »Če bomo kot družba dopustili, da bodo resne novinarske prispevke zamenjala družbena omrežja in zapisi, generirani s pomočjo umetne inteligence, bomo lahko slovenski demokraciji le še prižgali svečo na njen prerani grob,« je sklenila Intihar.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Razno
    Poročilo Mednarodnega Pen

    Represija nad kritično mislijo je postala globalni vzorec

    Lani je bilo zaznanih 140 primerov pregona pisateljev; ob tem se po svetu se širijo nove oblike omejevanja svobode izražanja.
    Nina Gostiša 3. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Jočeš lahko samo v svojem jeziku

    S petjem v tujem jeziku, predvsem angleščini, poskušajo domači ustvarjalci uspeti na mednarodnem prizorišču, a doma ne gre brez slovenščine.
    Zdenko Matoz 10. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Intervju

    Zanima me, ali bodo tudi slovenske volitve tarča dezinformacij in propagande

    Evropska komisarka za širitev za Delo o tveganjih pri vstopanju novih držav, o francoski negotovosti, nazadovanju Vučićeve Srbije, ruski propagandi in Ukrajini.
    Peter Žerjavič 4. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je dohitel, prehitel Rogliča in zmagal

    Tadej Pogačar je s panterskim skokom ujel rojaka Rogliča nato pa z odločnim samostojnim pobegom, vztrajal vse do cilja.
    Miroslav Cvjetičanin 2. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Prodaja Dončića

    Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

    Mark Cuban svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.
    Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 22:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    svetovni dan svobode medijevmedijiMedijska svobodaSlovenijanovinarji brez meja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Kraljevska etapa za odločitev. Peklenski vzpon za konec dirke po Romandiji

    Zaključni klanec je dolg 14,3 kilometra, najstrmejši odseki dosežejo tudi 12 odstotkov.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Legionarji

    Slovenci v glavnih vlogah, tekel je šampanjec

    Slovenski nogometni legionarji so se na Slovaškem, Cipru, Poljskem in v Bolgariji veselili lovorik. Žan Vipotnik na dopust kot najboljši strelec championshipa
    3. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Otroška hrana

    Strup za podgane v otroški hrani: v Salzburgu so aretirali osumljenca

    Preiskovalci domnevajo, da je deloval sam. V trgovinah naj bi kupil otroško hrano, ji dodal strup za podgane in jo vrnil na polico.
    3. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmanjšanje števila ameriških vojakov

    Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

    ZDA bodo iz Nemčije umaknile več kot 5000 vojakov; Berlin potezo pričakuje, Nato zahteva pojasnila in opozarja na posledice.
    3. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

    Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Večina dirkačev še ni vozila v deževnih razmerah.
    3. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Otroška hrana

    Strup za podgane v otroški hrani: v Salzburgu so aretirali osumljenca

    Preiskovalci domnevajo, da je deloval sam. V trgovinah naj bi kupil otroško hrano, ji dodal strup za podgane in jo vrnil na polico.
    3. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmanjšanje števila ameriških vojakov

    Trump napoveduje še večji umik vojakov iz Nemčije

    ZDA bodo iz Nemčije umaknile več kot 5000 vojakov; Berlin potezo pričakuje, Nato zahteva pojasnila in opozarja na posledice.
    3. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

    Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Večina dirkačev še ni vozila v deževnih razmerah.
    3. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo