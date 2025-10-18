Svetovno gospodarstvo prestaja Trumpove šoke

V nadaljevanju preberite:

Slovenski finančni minister Klemen Boštjančič je ocenil, da se je svet sprijaznil s spremembami ameriške politike. »Trumpova politika, ki ima ogromne učinke na svetovno trgovinsko politiko, je postala dejstvo in preostali svet se temu prilagaja. Več razprave je, kako se različni deli sveta temu prilagajajo, kakšni so odgovori, kakšno je mednarodno sodelovanje.«

Najprej Amerika ne pomeni samo Amerike, je govoril ameriški finančni minister Scott Bessent. Poudaril je nižanje davkov, spodbude pridobivanje energije in modernizacijo regulacij, kar v veliki meri pomeni njihovo odpravljanje. »To so medsebojno povezani deli stroja za pospeševanje gospodarske rasti in domače proizvodnje.«