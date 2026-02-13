Švica bi zaprla vrata priseljencem, ko doseže 9,5 milijona prebivalcev

Švicarska ljudska stranka (SVP) je predstavila predlog, da bi število prebivalcev omejili na deset milijonov. Največja desničarska politična skupina v državi bi od vlade zahtevala, da ukrepa, preden se število prebivalcev – trenutno 9,1 milijona – poveča na predlagano zgornjo mejo deset milijonov, navaja CNN.

Če bo predlog sprejet, bo morala vlada zavrniti vstop novim priseljencem, vključno s prosilci za azil, ko bo število preseglo 9,5 milijona prebivalcev. Če dosežejo deset milijonov, pa bo država prisiljena prekiniti sporazum o prostem gibanju z Evropsko unijo (EU), ki je največja trgovska partnerica Švice.

Prebivalstvo Švice se je v zadnjem desetletju povečalo približno petkrat hitreje od povprečja v sosednjih državah članicah EU, saj je njen gospodarski uspeh privabil tako nizkokvalificirane delavce kot tudi visoko plačane korporativne izseljence. Po vladnih podatkih približno 27 odstotkov švicarskih prebivalcev nima državljanstva, navaja Guardian.

Čeprav Švica ni članica EU, je z njo povezana v več kot 120 sporazumih, ki omogočajo dostop do enotnega trga ter prosto gibanje ljudi in trgovine z blagom.

SVP, ki je na vseh volitvah od leta 1999 končala na prvem mestu, trdi, da Švica doživlja eksplozijo prebivalstva, ki pritiska na javne storitve, obremenjuje infrastrukturo in zvišuje najemnine. Je edina stranka, ki podpira omejitev prebivalstva, vendar javnomnenjske raziskave kažejo, da ima predlog široko podporo.

Švicarski referendumski sistem omogoča javno glasovanje o predlogih, če v 18 mesecih zberejo vsaj 100.000 podpisov upravičenih volivcev.