Švica je v Severni Koreji ponovno odprla predstavništvo

Švica ob vse večjih napetostih na korejskem polotoku obnavlja neposredne pogovore s Severno Korejo, medtem ko Južna Koreja upa, da ji bo švicarsko predstavništvo pomagalo znova vzpostaviti stike s Pjongjangom.

Švica je v Severni Koreji ponovno uradno odprla svoje diplomatsko predstavništvo, s tem pa je Ignazio Cassis postal prvi švicarski zunanji minister, ki je državo obiskal po letu 2003, poroča Euro News.

V Bernu so pojasnili, da bo ponovno odprtje predstavništva Švici omogočilo neposredne stike s severnokorejskimi oblastmi in spremljanje dogajanja v regiji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Cassis se je 29. in 30. oktobra na obisku mudil v Pjongjangu, nato pa odpotoval v Seul. Švicarsko zunanje ministrstvo je v sobotni izjavi sporočilo, da je bil cilj obiska obnovitev neposrednega političnega dialoga s Severno Korejo. Švica si namreč prizadeva ohraniti stike z obema stranema razdeljenega Korejskega polotoka.

Diplomatsko predstavništvo je znova začelo delovati 19. oktobra. Spada pod švicarsko veleposlaništvo v Pekingu, ki je še naprej pristojno za diplomatske in konzularne odnose s Severno Korejo. Prejšnje švicarsko predstavništvo v Pjongjangu je skrbelo za humanitarno sodelovanje, vendar so ga leta 2020 zaradi pandemije covida-19 zaprli.

Državi diplomatske odnose vzdržujeta od leta 1974, vendar so se redna politična posvetovanja ustavila po letu 2019. V Bernu so pojasnili, da bo ponovno odprtje predstavništva Švici omogočilo neposredne stike s severnokorejskimi oblastmi in spremljanje dogajanja v regiji.

Pogovori v Pjongjangu

Cassis se je med obiskom srečal s severnokorejsko zunanjo ministrico Choe Son Hui in Jo Yong Wonom, sekretarjem centralnega komiteja vladajoče Delavske stranke Koreje, so zapisali na Euro News. V pogovorih s Choe sta obravnavala obnovitev političnega dialoga, varnost na Korejskem polotoku ter širše varnostne izzive v Evropi in Aziji.

Cassis je v soboto za švicarsko tiskovno agencijo Keystone-ATS povedal, da je Švica ponudila pomoč pri posredovanju v dialogu, katerega cilj bi bil zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku. Po njegovih besedah je bila ponudba očitno dobro sprejeta.

Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA je v soboto poročala, da sta ministra v »prijateljskem ozračju« razpravljala o diplomatskem sodelovanju in mednarodnih vprašanjih. Podrobnejših informacij o pogovorih ni objavila.

Seul upa na obnovitev dialoga

Cassis je 30. in 31. oktobra obiskal tudi Seul, kjer se je srečal s svetovalcem za nacionalno varnost Wi Sung-lacom in visokim predstavnikom južnokorejskega zunanjega ministrstva Jeong Yeon-dujem.

Jeonga je seznanil z vsebino pogovorov v Pjongjangu, ta pa je izrazil upanje, da bo švicarsko diplomatsko predstavništvo Južni Koreji pomagalo pri vzpostavljanju stikov s Severno Korejo, so sporočili z južnokorejskega zunanjega ministrstva.

Obisk je potekal v času ponovnega zaostrovanja vojaških napetosti, so zapisali na Euro News in dodali, da je južnokorejska vojska sporočila, da je njihova severna soseda je v četrtek proti morju izstrelila približno deset balističnih raket kratkega dosega. Do izstrelitve je prišlo dan po tem, ko je Seul znova pozval k vojaškim pogovorom, katerih namen bi bil preprečiti nenamerne spopade na meji.

Južnokorejsko zunanje ministrstvo je v ločeni nedeljski izjavi sporočilo, da je zunanji minister Cho Hyun na srečanju skupine G20 v Atlanti pozval k podpori dialogu med obema Korejama.

Švica od leta 1953 sodeluje pri nadzoru premirja, ki je končalo spopade v korejski vojni. To počne v okviru Komisije nevtralnih držav za nadzor premirja, ki ima sedež v Panmunjomu. Cassis se je srečal tudi z vodjo švicarske delegacije, s katerim sta razpravljala o varnostnih razmerah.